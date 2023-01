Estas fueron las seis mejores frases de Ricardo Fort en el primer episodio de El Comandante Fort

El Comandante Fort llegó al catálogo de Star+ y a tan solo un día de su estreno ya nos dejó momentos icónicos de la vida de Ricardo Fort.

Estrenada el 25 de enero, la miniserie de 4 capítulos es uno de los lanzamientos más esperados del 2023, siendo la figura de “El Comandante” una de las más importantes de Argentina.

El Comandante Fort, serie disponible en Star+. Foto: Star+

Al ritmo de “I know you want me” del cantante Pitbull, la serie recorre la vida de uno de los millonarios más excéntricos que el país ha dado, siendo un verdadero ícono de los ‘90 y principios de los ‘00.

¿Cuáles fueron las mejores frases de Ricardo Fort en el primer episodio de El Comandante Fort?

”Estamos en Miami, no hay ni una nube en el cielo, llegamos la semana pasada y estaba lloviendo tremendamente. Pero llega Ricardo Fort y sale el sol, chicos”.

”Me siento un animal en el zoológico, boludo”.

Ricardo Fort Foto: web

”El secreto es la Ley de Atracción. Yo todo lo que quiero lo imagino como que va a pasar. Yo ya me estoy imaginando como jurado en Bailando por un Sueño. Yo me veo ahí sentado”.

”Siempre a las corridas yo…sin un segundo de paz”.

Ricardo Fort Foto: web

”Quiero que me quieran por lo que soy…un artista”.

”El champagne es lo único que me alivia el dolor. Pero termino muy mal, acabado, y me está matando todos los días”.

Ricardo Fort Foto: web

¿De qué trata El Comandante Fort?