En el día de su cumpleaños, las cinco mejores películas de Andrew Garfield

Muchas veces poder forjar una carrera de éxitos en Hollywood no es del todo sencillo, pero Andrew Garfield lo ha logrado y de una manera inigualable. El actor, quien se catapultó a la fama internacional por su protagónico en Spider-Man, logró a lo largo de los años protagonizar distintas producciones que lo llevaron a ser, en la actualidad, uno de los artistas más reconocidos de la industria cinematográfica.

De hecho, a pesar de su corta edad, Andrew Garfield ya se ha llegado a colocar entre uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Pues, más de una vez demostró ser capaz de ponerse en roles dramáticos, de acción, románticos y hasta de suspenso. Algo que, sin dudas, no muchos han logrado, pero él lo hizo y a la perfección.

Andrew Garfield es uno de los mejores actores de Hollywood. Foto: instagram

Tal es así que, a medida que fue avanzando en sus participaciones cinematográficas fue cosechando muchos fans alrededor del mundo. Es por eso que hoy, 20 de agosto, miles de personas celebran el cumpleaños de Andrew Garfield alrededor del globo. Por lo que, para conmemorarlo, no hay nada mejor que disfrutar sus cinco mejores películas.

Las 5 mejores películas de Andrew Garfield:

1. Hasta el último hombre: Esta película, que se estrenó en 2016, está disponible en HBO Max y sigue la historia de Desmond Doss, un médico militar que participó en la batalla de Okinawa, en el Pacífico, durante la II Guerra Mundial. Allí se convirtió en el primer objetor en la historia de Estados Unidos en recibir una medalla de honor del Congreso. Pues, él tenía un solo objetivo: servir a su país sin coger, jamás, ningún arma.

2. Tick, tick, Boom: No caben dudas que con esta película, que se estrenó el año pasado en Netflix, Andrew Garfield dejó en evidencia que es apto para cualquier papel. Pues, en el largometraje brilló con su interpretación de Jonathan Larson, siendo no sólo actor sino también cantante y, por supuesto, bailarín. El hecho de que haya podido apostar por este tipo de cintas lo lleva a estar a otro nivel y, por eso mismo, ha sido nominado al Oscar 2022 y, a pesar de que no ganó, era uno de los favoritos para llevarse el galardón.

3. Una razón para vivir: Es una de las películas más emocionantes, románticas y dramáticas de Andrew Garfield. Estrenada en 2017 en este film el actor le da vida a Robin, un atractivo, brillante y aventurero joven que tiene una gran vida por delante. Pero, de un día para el otro, todo cambia de repente cuando el polio lo paraliza completamente. Aunque, a base de esfuerzo y amor, él podrá salir adelante.

4. Los ojos de Tammy Faye:

En esta película, donde Andrew Garfield trabajó junto a Jessica Chastain (ganadora del Oscar 2022 como mejor actriz por este papel), se muestra una de las mejores versiones del actor. El film sigue la vida de Tammy Faye, la tele predicadora evangelista que, entre los años 70 y 80 junto a su marido, Jim Bakker, creó un imperio religioso, lo que los llevó a gozar de una gran popularidad. Aunque, esto no duró poco ya que las irregularidades financieras, rivalidades e intrigas los derrocaron.

5. The Amazing Spider-Man:

Si bien muchos han criticado la versión de Andrew Garfield de Spider-Man, lo cierto es que sus dos largometrajes son los mejores. Las dos cintas, por más de que no tuvieron un gran éxito en taquilla fueron estrenadas en momentos en los que Marvel y Sony Pictures no prestaban atención en este superhéroe. Y eso fue lo único que le jugó en contra al actor. Pero, la realidad es que su interpretación es una de las más admirables de las tres.