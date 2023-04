Elijah Wood preocupado por el futuro de El señor de los anillos: “En el centro de todo está el deseo de ganar dinero”

El señor de los anillos es una de las sagas más importantes y taquilleras de la historia del cine, junto a Star Wars y Harry Potter, lo que llevó a una pelea entre fandoms por cuál es la mejor.

Sea o no la mejor, lo que no cabe duda es que el universo de J. R. R. Tolkien es uno de los más atrapantes y sus personajes fueron trasladados a la gran pantalla de forma excepcional.

El señor de los anillos Foto: Warner Bros

Gran parte del éxito de taquilla de El señor de los anillos se debe a Elijah Wood, quien da vida a “Frodo”, un hobbit que se verá frente a una aventura tan maravillosa como desproporcionada a su tamaño.

Elijah Wood preocupado por el futuro de El señor de los anillos

En una entrevista para Variety - para promocionar la increíble serie Yellowjackets -, Elijah Wood habló sobre el futuro de El señor de los anillos.

Warner se encuentra preparando La guerra de los Rohirrim, película que contará cómo fue el pasado de los jinetes de la Marca y las hazañas de Helm, cuyo estreno se pronostica para el 2024.

Elijah Wood como "Frodo". Foto: Warner Bros

En la nota con la famosa revista, Wood expresó sobre la nueva cinta en camino: “Me fascina y emociona, espero que salga bien. Me sorprende aunque bueno, no sé por qué me sorprende, por supuesto iba a haber más películas”.

“En el centro de todo está el deseo de ganar mucho dinero”, arrojó sin pelos en la lengua el actor, quien agregó: “No es que los ejecutivos piensen ‘hagamos arte impresionante’. Por supuesto todo es comercial”.

Elijah Wood como "Frodo". Foto: Warner Bros

Sin embargo, Wood aclaró: “Pero el gran arte puede surgir del negocio. Ambas cosas no son excluyentes”.

“El señor de los anillos no salió de ahí. Surgió de la pasión por los libros, del deseo de verlos en la pantalla. Y espero que eso sea lo que, en última instancia, impulse las siguientes películas que estén por venir. Espero que esa motivación esté en el núcleo cuando contraten a los guionistas y a los directores: que sientan pasión por el material de Tolkien y entusiasmo por explorarlo”, cerró Elijah Wood.