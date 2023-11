El llamativo motivo por el que Bruce Willis le negó un beso a Jennifer Aniston

Bruce Willis es una de las estrellas de Hollywood más conocidas. A pesar de que al día de hoy se encuentra retirado, debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal, sigue siendo el ídolo de millones que han disfrutado de sus películas una y otra vez, especialmente la saga Duro de matar.

Comenzó su carrera en los años ‘80, por lo que en la década siguiente ya contaba con un gran reconocimiento por parte tanto del público, que lo conoció por televisión, como por la crítica, que empezó a tomar nota sobre sus actuaciones en cine.

Bruce Willis

Es de esta forma que, en el año 2000, fue convocado para ser el invitado estrella de tres episodios de la sexta temporada de Friends. El motivo de su participación: haber perdido una apuesta con su amigo y colega Matthew Perry, “Chandler Bing” en la serie de los amigos de Nueva York.

Bruce Willis como "Paul" en Friends. Foto: Warner Bros

En la serie, el actor interpretó a “Paul”, el padre de “Elizabeth”, a quien dio vida Alexandra Holden. Fue a través de Ross que su personaje se topa con Rachel, y la química entre ellos será instantánea, terminando en un fugaz romance.

El motivo por el que Bruce Willis y Jennifer Aniston nunca se besaron en Friends

Si bien “Paul” y “Rachel” eran pareja, nunca se besaron, al menos en la boca. Esto se explica por un sencillo motivo: por aquel entonces, Aniston estaba casada con Brad Pitt y Willis es un gran amigo del actor de 12 monos y Siete años en el Tíbet.

Bruce Willis y Jennifer Aniston nunca se besaron en Friends. Foto: Warner Bros

En una entrevista de aquel entonces, Willis reveló: “Me hubiera encantado besar a Jennifer, pero Brad es mi amigo y Jennifer es su esposa. No me parecía apropiado, aunque ella sea un bombón”. Por aquel entonces el actor estaba recién divorciado de Demi Moore, por lo que de estar soltera Aniston, probablemente la historia hubiera sido otra.