El emotivo mensaje de los hijos de Maggie Smith tras su muerte: “era una persona muy reservada...”.

La aclamada actriz británica Maggie Smith, famosa por sus interpretaciones en Harry Potter y Downton Abbey, ha fallecido a los 89 años. Su legado en el cine y la televisión perdurará en la memoria de sus admiradores.

La muerte de Smith fue confirmada por sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin. En un comunicado compartido con los medios del Reino Unido, dijeron: “Falleció pacíficamente en el hospital temprano esta mañana, viernes 27 de septiembre”.

El emotivo mensaje de sus hijos a Maggie Smith

Maggie Smith en Harry Potter.

“Era una persona muy reservada y al final estuvo con amigos y familiares. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, expresaron.

Muy conmovidos con la pérdida de su madre, indicaron: “Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster por su atención y su generosidad durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento”.

La sorprendente trayectoria de Maggie Smith

Maggie Smith en Downton Abbey.

Smith fue una de las grandes figuras del cine británico de su época y será recordada por sus memorables actuaciones en películas y series emblemáticas, como Harry Potter y Downton Abbey.

La actriz interpretó a la icónica Profesora McGonagall en la saga de Potter, donde lideraba la Casa Gryffindor y ejercía como subdirectora bajo la dirección de Albus Dumbledore.

En Downton Abbey, Smith encarnó a la irascible Violet Crawley, un personaje que se destacó por pronunciar algunas de las líneas más memorables del lujoso drama de época creado por Julian Fellowes, centrado en la vida de la aristocracia inglesa.

Además, ganó dos premios Oscar a lo largo de su carrera, que se extendió por varias décadas. En 1970, su actuación en The Prime of Miss Jean Brodie le valió su primer galardón de la Academia, y nueve años después, repitió el éxito con California Suite.

También, recibió otras cuatro nominaciones al Oscar por sus actuaciones en Otelo (1965), Viajes con mi tía (1972), Una habitación con vistas (1986) y Gosford Park (2001). A lo largo de su carrera, Smith también ganó cinco premios BAFTA—cuatro como mejor actriz y uno como actriz de reparto—, así como cuatro Emmy, tres Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Actores (SAG).

Maggie Smith en Hook.

Entre las películas más destacadas de su filmografía se encuentran Furia de titanes (1981), Hook (1991), Sister Act (1992), Té con Mussolini (1999), El exótico Hotel Marigold (2012) y The Lady in the Van (2015).