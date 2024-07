¡De regreso! Se revelaron las primeras imágenes de Gladiador 2

Gladiador es una de las películas más icónicas del cine contemporáneo. Debido a la actuación de Russell Crowe y la musicalización de Hans Zimmer, la trama sobre el general romano Maximus Decimus Meridiu logró ganar cinco premios Oscars, incluidos el de Mejor Película y Mejor Actor.

Ahora bien, 24 años después de su estreno, la película contará con una secuela. La misma será dirigida y coproducida por Ridley Scott, quien presentó las primeras imágenes de la cinta.

De qué se va a tratar Gladiador 2

Gladiador 2 transcurrirá años después del conflicto de la primera cinta. Ahí, el foco central estará en Lucius, el sobrino del emperador Commudus (interpretado por Joaquín Phoenix en Gladiador 1).

Ridley Scott reveló cómo será el personaje de Paul Mescal en Gladiador 2. Foto: web

Luego que el gladiador, interpretado por Russell Crowe, lo salvara de las garras de su tío 20 años después, Lucius vive con su esposa en una zona costera de Numidia, una de las últimas civilizaciones fuera del control de Roma.

Su vida transcurría de forma tranquila hasta que el emperador Geta (interpretado por Joseph Quinn), ordena su invasión del territorio al norte de África. A partir de este punto, comenzará a conformarse la trama.

Gladiador 2: cómo fueron elegidos sus protagonistas (imágenes exclusivas de la película)

Gladiador 2 contará con dos protagonistas claves: Paul Mescal, quien interpretará a Lucius, y Pedro Pascal, quien encarnará a Marcus Acacius.

El director comunicó las anécdotas del casting en conjunto con las imágenes de la grabación. En la primera historia, Scott reveló que conoció a Mescal al verlo en una serie de televisión y tuvo una llamada con él por Zoom.

Imágenes de Paul Mescal como Lucius Verus en Gladiador 2 Foto: Variety

“Hace casi cuatro años, viendo un programa de televisión que no es precisamente mi estilo, dije: ‘¿Quién es este tipo?’. A medida que la posibilidad de Gladiador 2 se hacía cada vez más real, organizamos una llamada por Zoom con Mescal mientras él estaba haciendo la temporada teatral de Un tranvía llamado deseo en Londres. (...) Me reuní con él y me dijo: ‘Por supuesto, me encantaría hacerlo’. Y eso fue todo. Era absolutamente perfecto”, destacó el productor sobre cómo logró conseguir al protagonista de la historia.

Imágenes de Paul Mescal como Lucius Verus en Gladiador 2 Foto: Variety

Respecto a Pedro Pascal, el actor chileno aseguró que aceptó su papel en la trama al conocer que Mescal participaría. No obstante, reconoció que era difícil hacer las secuencias de pelea con el protagonista por la fuerza que tenía.

Pedro Pascal como Marcus Acacius. Foto: Variety

“Lo llamo Paul ‘Pared de Ladrillos’ Mescal. Se volvió tan fuerte que preferiría que me lanzaran al vacío desde un edificio que tener que volver a luchar con él. Tener que pelear con alguien que está en tan buena forma, que es tan talentoso y tanto más joven que yo es brutal”, confesó el protagonista de Last of Us.