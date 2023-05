Cuál sería la enfermedad del rey Jorge III en “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”.

Netflix recibió el estreno del tan esperado spin off de los Bridgerton y ya la serie llegó marcando territorio al posicionarse entre lo más visto de la plataforma en su primer fin de semana: se trata “La reina Charlotte: Una historia de Los Bridgerton”, precuela de la anterior producción.

Es que la fecha de su estreno fue clave, justo para la coronación de Carlos III, un momento perfecto para disfrutar de la vida de una joven Charlotte, la tan amada y temida reina de los Bridgerton.

Sin embargo, varias dudas han quedado desde su estreno y una de ellas tiene que ver con el rey Jorge y su enfermedad, tema que se menciona al pasar en los Bridgerton y que en esta precuela se trata más a fondo.

Cabe destacar que la serie original de Netflix se basa en los libros de Julia Quinn, pero esta precuela no se encuentra dentro del universo escrito de la famosa familia aristocrática.

***A partir de acá habrán spoilers sobre la serie para quienes no se la hayan visto todavía***

Qué enfermedad tendría el rey Jorge en la Reina Charlotte

La Reina Charlotte conquistó a la audiencia con la interpretación en su versión más juvenil de India Amarteifio, quien llega a Inglaterra como una adolescente dispuesta a casarse con el recién nombrado rey Jorge (Corey Mylchreest). Su historia de amor ha sido uno de los claves de esta temporada, hasta que los problemas de salud mental de Jorge empezaron a amenazar el compromiso y a generar desestabilización en la monarquía.

La Reina Charlotte ya es un éxito en Netflix. Foto: NICK WALL/NETFLIX

En la serie no se le coloca un nombre como tal a la enfermedad y, aunque no se haya confirmado en que la serie se basa en un hecho historia, gran parte de esto fue cierto para el verdadero Rey Jorge III de Inglaterra (quien gobernó el Reino Unido desde 1760 hasta 1820 y estuvo casado con una reina llamada Charlotte), personaje en el que se cree se basó este spin off.

En las redes, algunos señalan que la enfermedad del personaje podría ser demencia, pero si tomamos como base los registros ingleses sobre el padecimiento de Jorge III, el rey podría ser a causa de un “desorden físico hereditario llamado porfiria”.

Qué es la porfiria, la enfermedad que podría tener el rey en los Bridgerton

La porfiria es un grupo de enfermedades metabólicas raras y hereditarias que afectan la producción del hemo, un componente esencial de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. Esta se produce cuando el cuerpo no puede producir suficiente hemo debido a la deficiencia de alguna de las enzimas implicadas en su producción.

La reina Charlotte y el rey Jorge en ambas versiones. Foto: Netflix

Existen varios tipos de porfiria, cada uno causado por la deficiencia de una enzima específica en la vía de producción del hemo. Los síntomas de la porfiria pueden variar desde leves hasta graves, dependiendo del tipo de porfiria y de la cantidad de enzima deficiente en el cuerpo. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal, cambios en la piel, sensibilidad a la luz solar y problemas neurológicos, como sería el caso del rey en la serie.