La reina Charlotte: quién es India Amarteifio, la actriz que protagoniza el spin-off de Bridgerton

Celebran los fanáticos de “Los Bridgerton”. El prómixo 4 de mayo llega a Netflix “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”, una precuela enfocado en el personaje de la reina Charlotte. Tras dos exitosísimas temporadas, el gigante del streaming ahora mirará hacia atrás para contarnos cómo llegó al poder la reina, su historia de amor con el rey George, y muchos más secretos de la nobleza.

Se tratará de una miniserie de seis episodios y a diferencia de las otras dos temporadas no se inspira en la popular saga de libros de Julia Quinn sino que es una producción original, separándose de la historia original. Pero mientras que la reina actual es interpretada por la ya querida Golda Rosheuvel, su versión joven es encarnada por India Amarteifio, un nombre que no todos reconocen.

Golda Rosheuvel da vida a la reina en su versión adulta Foto: Netflix

Quién es India Amarteifio, la joven reina Charlotte

India Ria Amarteifio nació en el 2001, por lo que hoy tiene apenas 22 años. Esta actriz inglesa comenzó su carrera como actriz infantil en los teatros del West End de Londres y este año Variety la incluyó en su lista de “10 británicos a los que mirar”, además de haber sido nombrada “joven con futuro brillante” por la publicación inglesa Tatler.

Nació en la ciudad de Kingston y se unió a la Academia Richmond de Danza en el 2012, a través de la cual audicionó y obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de Teatro Sylvia Young. Su debut como actriz fue de joven Nala en El Rey León en el Teatro Lyceum del West End, en 2011. Aquí nacería su gran amor por el teatro, que continuaría con otras producciones.

India Amarteifio, la joven Charlotte de Bridgerton Foto: Twitter

Participó en Matilda, el Musical en el Teatro Cambridge como Hortensia. También fue parte del cast original del 2013 de Charlie y la Fábrica de Chocolates, en el Teatro Royal, en el rol de Violet Beauregarde. Ese mismo año, hizo su debut televisivo en el film Gangsta Granny de BBC One.

En 2015, apareció en la miniserie The Interceptor y fue actriz invitada en un episodio de Doctor Who. Tuvo un salto a Disney en la serie Las Crónicas de Evermoor como Lacie Fairburn. Otros papeles de reparto en esta época incluyen el de Sophie en la cuarta serie de la saga Line of Duty.

El salto al mundo Bridgerton

Su debut en el cine llegó en el 2019 con la comedia-drama Esposas Militares. Y el año pasado interpretó a Nora Randall en la serie The Midwich Cuckoos. Sin embargo, su rol como una joven versión de la reina en Reina Charlotte está llamada a impulsar su carrera como nunca antes al darle un rol central en la exitosa saga de Netflix.

El nuevo rol, un gran salto para India Foto: Twitter

La indicación que le dieron a India en su rol como la joven Charlotte es que fuera ella misma; que se adueñara del personaje en sus propios términos. “Quería que India fuera auténtica en su propia piel; poder dárselo a la próxima generación es un gran privilegio”, dijo Rosheuvel, actriz de la reina en su adultez, sobre “soltar” el personaje.

Shonda Rhimes, creadora del show, buscó esto mismo con Amarteifio. “[Shonda tenía] claro que no querían que emulara a Golda”, dijo la actriz sobre cómo se preparó para el papel. “Tenían claro que esta Charlotte es suya. Yo tengo el control de cómo ella se vuelve. La escritura es tan fuerte que de todos modos obtienes destellos de la reina Charlotte“.