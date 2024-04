Coppola, El Representante: cómo ver la serie de forma gratuita en TV

“Coppola, El Representante” ha causado furor en el entretenimiento argentina. Con sus seis capítulos, los fanáticos se han deslumbrado por conocer un poco más a la mano derecha de Diego Maradona.

Dado los titulares e impacto que ha generado, la TV argentina decidió asociarse con la serie de streaming. De esa forma, los argentinos podrán verla de forma gratuita.

Cómo ver “Coppola, El Representante” de form gratuita

Ahora bien, Telefé anunció que la serie tendrá lugar en su programación habitual. La misma se podrá ver a partir de este viernes 5 de abril a partir de las 23 horas.

“Coppola, El Representante” cuenta con 6 capítulos de 45 minutos y el objetivo del canal es transportar a sus fanáticos a la época dorada del futbol durante los años noventa. Sin embargo, a diferencia de El Trece que mostró todos los capítulos de series como “El Encargado”, Telefé solo presentará el primer episodio. El resto se podrá ver desde StarPlus.

De qué se trata Coppola, El Representante

Seguidamente, la serie aborda la historia de Guillermo Coppola, conocido por ser el presentante de Diego Maradona. En esta trama, se presentará la forma en cómo su vida profesional empieza a afectar su vínculo personal.

Juan Minujín interpretanto el papel de Guillermo Coppola en la serie de StarPlus. Foto: El Destape

“Anecdotario del célebre bon vivant Guillermo Coppola, manager de Diego Armando Maradona”, recitó la sinopsis de la serie en StarPlus.

Entre los elementos que se tocan en la serie se encuentra su decisión de mudarse a Napoles y la dedicación a su trabajo, algo que siempre lo ha caracterizado.

Dicho esto, pese a que la serie busca representar y homenajear al empresario, ha gozado de ciertas polémicas. En este aspecto, Coppola debió aclarar una de las escenas que advertía sobre su decisión de no querer tener a su hija Bárbara.

Guillermo Coppola con Juan Minujín Foto: Infobae

“Hoy ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así”, comentó Coppola sobre lo que dijo su hija sobre la escena.

Otra de las personas que tuvo que aclarar algunos aspectos de la serie fue Yuyito, exesposa del empresario. La vedette entabló que no se reconoció en muchas de las escenas.

Juan Minujín como Guillermo Coppola, Mónica Antonópulos como "Yuyito" González y, María Campos como Susana Giménez en "Coppola: el representante". (Foto: Prensa Star+) Foto: GEMELOS

“No me reconocí en muchas cosas, por lo menos yo no me recordaba así, tan impetuosa. Pero tal vez fui así. La verdad es que no me acuerdo”, destacó la actriz argentina sobre cómo se vio representada en “Coppola, El Representante”.