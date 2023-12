Conmoción por la muerte de Itzar Castro, actriz de “Vis a vis” y “Paquita Salas”

El mundo artístico español se encuentra conmocionado tras la repentina muerte de la actriz Itziar Castro, de 46 años. Según trascendió, habría sufrido un paro cardíaco mientras ensayaba un espectáculo de nado sincronizado. Si bien contaba con una vasta trayectoria tuvo participaciones destacadas en las series “Vis a vis” y “Paquita Salas”. También actuó en las películas Campeones y Pieles; por esta última estuvo nominada al premio Goya en 2017.

Al momento de su descompensación, se encontraba en la piscina cubierta de un hotel en Lloret de Mar, en Girona. Según consigna El País, comenzó a sentirse mal y debió ser asistida por un equipo de emergencias.

Castro tomó popularidad con su papel de reclusa de Cruz del Norte, Gоya Fernández, en la serie “Vis a vis”. Asimismo, participó en la serie Paquita Salas y su performance en la película de 2017, Pieles, le valió galardones y nominaciones.

Itzar Castro Foto: Twitter

Por otro lado, en 2018, Castro participó en el reality Operación Triunfo, de España, como profesora de interpretación. Su rol entonces era ayudar a los participantes en la parte actoral para que pudieran tener una performance completa.

Por otra parte, a principios de 2022, tuvo un papel protagónico en el videoclip de la canción “Melancólicos Anónimos”, de Sebastián Yatra, donde también prestó su voz.

Lipedema, la enfermedad que padecía Itzar Castro

Aunque a priori no estuvo relacionada con su muerte, Castro sufría lipedema, una enfermedad degenerativa que en ocasiones le trajo inconvenientes para realizar su trabajo en condiciones normales.

En medio de la pandemia, la actriz recreó una obra de Fernando Botero y un usuario la alertó sobre lo quele podía estar pasando. Fue así como comenzó a dar con el diagnóstico. “Es una enfermedad inflamatoria debido a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moretones”, le dijo.

El lipedema afecta casi exclusivamente a mujeres y que se caracteriza por un acúmulo de grasa patológica predominantemente en brazos y piernas.

“Solo se puede quitar haciendo una reducción clínica, o sea, operando. Durante un rodaje de un capítulo de Vis a Vis tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían. Tuve que ir a urgencias, y allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo”, comentó en alguna oportunidad.