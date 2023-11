Así luce Antonio Banderas a sus 63 años.

Antonio Banderas es una de las celebridades más importantes de España, e, incluso, Hollywood. Su carrera junto a Pedro Almodóvar lo llevó al estrellato y ser considerado como uno de los actores más talentosos que el séptimo arte ha dado.

Inició su carrera en el mundo del teatro en España antes de dar el salto a la fama internacional. Su colaboración con el mencionado cineasta en películas como La ley del deseo y Mujeres al borde de un ataque de nervios le proporcionó reconocimiento en la escena cinematográfica europea.

Antonio Banderas como El Zorro

Finalmente, en la década de 1990, Antonio se convertiría en una estrella de Hollywood con películas como La Leyenda del Zorro, Desperado y Entrevista con el vampiro. Su papel icónico como el Zorro lo estableció como un héroe de acción, mientras que su colaboración continua con directores de renombre le ha permitido explorar diversos géneros y personajes.

Antonio Banderas en el papel de "El Zorro".

Además de su éxito en la actuación, Banderas ha incursionado en la dirección y la producción cinematográfica. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y nominaciones, destacando su talento y contribuciones a la industria del cine. Su carisma y gran atractivo también lo han llevado a ser toda una figura en el mundo de la moda.

¿Cómo luce Antonio Banderas a sus 63 años?

A sus 63 años, Antonio Banderas se mantiene más activo que nunca. Actualmente, espera el estreno de no una, sino, dos películas: Paddington en Perú y Shrek 5. Como si ello fuera poco, este 2023 ha trabajado en las producciones Traición Santa, muy esperada por los seguidores de Álex de la Iglesia, y la taquillera Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Antonio Banderas a sus 63 años. Foto: Evan Agostini

En lo que refiere a su vida privada, muy poco se sabe de ella. Es Nicole Kimpel la dueña actual de su corazón, una mujer 20 años menor a quien conoció en el 2014 durante el Festival de Cannes. En aquel entonces, el actor pasaba por su divorcio con Melanie Griffith, pero decidió apostar nuevamente al amor.