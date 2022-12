El día que Jon Snow de Game of Thrones conoció a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Kit Harrington es Jon Snow en la legendaria serie de HBO, Game of Thrones. El famoso “Lord Commander” es uno de los personajes más importantes de la última década, habiendo alcanzado un nivel de fama como pocos.

Al igual que la serie, Harrington es amado por millones, entre quienes se destaca, nada más ni nada menos que, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Kit Harington como Jon Snow.

La pareja se define como fan de la serie y en especial de la Casa Stark, a su vez que, el súper futbolero Kit Harrington ha expresado su admiración por el 10 de la Selección Argentina.

Es en este sentido que, el 12 de octubre del corriente año, Harrington, Messi y Antonela protagonizaron una fotografía que se volvió viral en cuestión de segundos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a "Jon Snow", la estrella de Game of Thrones. Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo

La admiración que viene de ambas partes, tanto de la pareja como del actor, se puede ver a kilómetros de distancia, resultando más que emocionante y divertido el encuentro que está a la altura de un crossover hollywoodense.

¿Que dijo Kit Harrington sobre el spin-off de Jon Snow?

Tras el polémico final de Game of Thrones, muchos fanáticos de la serie quedaron con un sabor amargo en la boca por el destino de Jon Snow.

Es en este sentido que, la producción ha anunciado que se vendrá un spin-off sobre qué fue de la vida del ex Lord Commander tras ser enviado de regreso al muro.

Jon Snow, uno de los personajes clave de Game of Thrones.

Sobre ello, Kit Harrington se refirió en la última convención oficial de Game of Thrones que reúne a fanáticos de todo el mundo. “Es interesante. Creo que cuando le dejamos al final de la serie, todos esperamos algún tipo de gesto, alguna sonrisa, porque las cosas le habían ido bien. Podían haberle ejecutado, pero le mandaron al Muro, que es donde siempre quiso estar. Pero no, se nota que no estaba nada bien cuando le abandonamos”.

Jon Snow junto a Ghost. Foto: Game of Thrones

Por último, el actor se refirió al regreso de su compañero “Ghost”, su fiel huargo albino, “Es muy complicado hacer esto con los animales. Podría decir que ahora es incluso más caro que en Game Of Thrones. Pero creo que Ghost tiene un lugar en todo esto”.