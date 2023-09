Así está hoy Georgie Henley, la niña de Las crónicas de Narnia

Si de grandes sagas hablamos, Las crónicas de Narnia es una de ellas. La serie literaria escrita por C. S. Lewis fue llevada a la gran pantalla, donde terminó por cosechar un fandom a escala global y que perdura hasta la actualidad.

En la saga, Lucy, Edmund, Susan y Peter son cuatro hermanos que, durante la Segunda Guerra Mundial, descubren el mundo de Narnia, al que acceden a través de un ropero mágico mientras juegan al escondite en la casa de campo de un viejo profesor.

Las Crónicas de Narnia: el León, la Bruja y el Ropero Foto: lasexta.com

Allí, descubrirán un mundo increíble, habitado por animales que hablan, duendes, faunos, centauros y gigantes al que la Bruja Blanca, de nombre Jadis, - interpretada por la gran Tilda Swinton - ha condenado al invierno eterno.

Con la ayuda del león Aslan, el noble soberano, los niños lucharán para vencer el poder que la Bruja Blanca ejerce sobre Narnia en una espectacular batalla y conseguir así liberarse de la maldición del frío.

Así luce hoy Georgie Henley

En ese mundo de fantasía, la pequeña Georgie Henley daba vida a la encantadora niña Lucy, la hermana menor. Una niña que hoy es una joven actriz con una reconocida carrera en el universo del séptimo arte.

18 años han pasado desde que Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero se convirtió en un fenómeno descomunal. Luego de su final, la actriz obtuvo un papel en Perfect Sisters, donde interpretó a “Beth Anderson”

Georgie Henley a sus 28 años. Foto: Georgie Henley

En la actualidad, Georgie tiene 28 años y su último trabajo fue en The Diplomat, donde desplegó su talento actoral bajo el papel de “Pensy”. Además, la actriz forma parte del reparto confirmado para el próximo spin-off de Game of thrones, que llevará por nombre A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

En Instagram tiene un perfil, @georgiehenley, donde tiene más de 368 K de seguidores. Allí comparte desde producciones de fotos donde modela, pasando por momentos en los sets de rodaje, hasta postales de su vida privada.