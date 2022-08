Ana de Armas posó sin ropa para una producción francesa y confirmó por qué es la nueva Marilyn

Ana de Armas estuvo en el foco de la escena mediática tras el estreno de Blonde, donde se metió en la piel de Marilyn Monroe. Con críticas a favor y en contra en la previa del estreno, lo cierto es que la actriz aprovechó el envión del estreno para realizar producciones y entrevistas en revistas de reconocimiento internacional.

Una de ellas fue para la revista francesa Madame Figaro, para la cual posó en la parte trasera de un auto en topless y con un pantalón de cuero. En la nota revelaron algunos detalles de su performance como Marilyn Monroe, un papel difícil de interpretar.

Ana de Armas posó para una revista francesa Foto: Instagram

“Su capacidad para pasar de la risa al llanto en una sola escena, su carisma de mujer fatal a la antigua, teñida de vulnerabilidad infantil y su feroz determinación de ‘ser la primera latina en interpretar a Marilyn Monroe’”, señaló la revista.

Ana de Armas es Marilyn Monroe en Blonde Foto: Netflix

Blonde, una historia no apta para menores

El proyecto que encabeza Ana de Armas fue calificado apto para mayores de 17 años, por su alto contenido sexual. “Es una película no apta para menores sobre Marilyn Monroe, yo diría que es lo que uno querría, ¿no? Me gustaría ir y ver la versión no apta para menores de la historia de Marilyn Monroe”, señaló el director del filme.

Y agregó: “Básicamente es la historia de cada ser humano, pero está usando un cierto sentido de asociación que tenemos con algo muy familiar, solo a través de la exposición en los medios. Toma todas esas cosas y les da la vuelta a sus significados, de acuerdo con cómo se siente, que es básicamente cómo vivimos. Así es como todos operamos en el mundo. Simplemente me parece ser muy resonante”.

Cabe señalar que la película comenzó a gestarse hace tiempo y en un principio parecía que Naomi Watts y Jessica Chastain iban a ser las elegidas para el rol protagónico, sin embargo lo obtuvo De Armas en 2019.