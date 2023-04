A Chris Evans le rompieron el corazón luego de una cita amorosa: “Fue como una tortura lenta”

El actor Chris Evans es uno de los más guapos de toda la industria hollywoodense, no en vano ha sido elegido como el “hombre vivo más sexy del mundo”.

Su paso por alfombras rojas, primero planos en la pantalla grande y producciones de fotos publicadas en las redes sociales, derriten a millones a lo ancho y largo del planeta.

Chris Evans es el hombre vivo más sexy del 2022.

Sin embargo, en una entrevista con la revista People, el actor que interpreta al “Capitán América” confesó que le han roto el corazón.

A Chris Evans le rompieron el corazón

Como promoción de Ghosting, la nueva cinta en la que es protagonista junto a Ana de Armas, Chris Evans mantuvo una conversación con la revista People acerca de su vida amorosa.

En primer lugar, el actor se definió como “muy sentimental”, y agregó: “Creo que las declaraciones de amor son geniales, amo el amor. Soy un poco cursi. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Con una buena canción, un lindo atardecer, sí, mis emociones están a punto de estallar”.

Chris Evans Foto: web

A pesar de su ternura, que hoy la expresa con su pareja Alba Baptista, a Chris no siempre le ha ido bien en el amor. Sobre el ghosting - cuando una persona te deja de hablar de la nada - y el rechazo, el actor opinó: “Creo que preferiría que me hagan ghosting porque puedes inventar cualquier historia que quieras. Al menos podés decir: ‘¡Ah! Quizá perdieron mi número’”.

Chris Evans Foto: web

“Pero es mucho peor cuando la persona te va escribiendo menos, y menos, y menos. Es como una tortura lenta hasta que advertís que no quieren saber nada de vos y que ya no hay margen de error posible”, expresó Chris entre risas nerviosas.

¿Qué valora Chris Evans en una pareja?

Chris Evans también contó qué es lo que valora a la hora de estar en pareja: “Confianza, vulnerabilidad y humildad. No tanto lo que hay en el exterior, sino tu forma de ser. Conocerse y quererse a uno mismo y sentirse cómodo con lo que uno es. Se nota cuando alguien lo tiene. No digo que yo lo tenga, me odio, [risas] así que los engañé todos”.

Sin embargo, el actor confesó que no es el novio perfecto: “Pasás mucho tiempo aprendiendo lo que ha sido útil y lo que no. Todos tenemos patrones, complejos o equipaje que se repite y hace eco, así que realmente he podido identificar dónde necesito mejorar y qué funciona”.

Chris Evans junto a Alba Baptista. Foto: web

“Realmente también veo el valor y la fuerza detrás de decir: ‘lo siento’. Si sos capaz de mantener la calma y escuchar en esos momentos vulnerables, creo que esto abre una puerta de una manera muy saludable”, cerró.