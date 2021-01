En la previa de la final del Federal A entre Atlético Güemes y Villa Mitre, tuvo lugar una situación que se viralizó en las redes sociales y generó el repudio generalizado.

En el video se puede ver como en la arenga previa, el preparador físico del “Gaucho” Diego Kofler utilizó conceptos machistas y discriminatorios para motivar a los jugadores realizando una comparación entre la figura de una mujer y las categorías del fútbol.

“Es hoy. Hasta hoy Güemes se venía culeando a la negrita del pueblo, esa que se la culean todos. La que tiene olor a pingo. Y acá tengo una rubia, se llama Nacional B. ¡A esa la voy a buscar! ¡A esa me la quiero culear! Entonces tengo que romperme el orto para culearme esa mina. Tengo que ser decidido, tengo que ser inteligente. Tengo que romperme el orto y dejar la vida acá”, comienza diciendo el PF.

“El partido que viene no importa, es hoy muchachos. Laburo, entreno, me rompo el orto. Frío, calor, lluvia, estoy acá. Pero por eso soy el mejor, porque estoy acá. Pero lo tengo que demostrar ahí adentro, en esa canchita. Me cansé de culearme a esa mina del Federal C, del Federal B, del Federal A. Me cansé, me quiero culear esa mina que me la voy a culear yo solo. ¡Yo solo voy a ser el primero que me la voy a culear! Depende mi”, cierra la arenga.

Antecedente

En agosto de 2019, otro integrante del cuerpo técnico estuvo involucrado en un hecho de violencia de género. Se trata de el entrenador del equipo, Pablo Martel, quien fue condenado a un año de prisión en suspenso en un juicio abreviado luego de la denuncia realizada por su esposa por amenazas.