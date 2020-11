Luego de que generara indignación el video difundido en el que un papá debió cruzar caminando con su hija de 12 años con cáncer en brazos, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, ya que en el puesto de control no los dejaban continuar el viaje, la mamá de la nena, Carmen Jiménez habló sobre el difícil momento que debieron vivir.

“La llevamos a mi hija a control en Tucumán ella es paciente de oncología pero ahora la atienden los médicos de paliativos. Estaba con fuertes dolores y tiene el tumor crecido en su pierna izquierda”, comenzó contando la mamá de Abigail en una entrevista con El Doce TV.

Al momento de llegar al puesto de control fronterizo cercano a Termas de Río Hondo, para ingresar a Santiago del Estero, fueron parados por los policías. “Le explicábamos a la policía que ella no podía estar ahí por el calor, los insectos, las moscas. Teníamos miedo que se le infecte la pierna”, dijo Carmen. Además añadió que la respuesta del efectivo policial fue que, “nos dijo que el recibía la orden del Comité de Santiago y que no tenía ninguna información”.

La mamá de la pequeña entre lágrimas comentó como el dramático momento afectó a su hija: “Cada vez que se despierta mi hija me dice mamá ese policía malo que no me dejaba pasar. Es algo muy feo lo que hemos vivido”.

Para finalizar, la mujer pidió consideración a las autoridades ante los casos de salud, “les pido que con el tema de salud que dejen pasar, que tengan piedad, con el tema de salud no se juega”, cerró.