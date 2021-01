Con fecha del 15 de enero, Sofía Leonor Nieva, que tiene 14 años, ha sido diagnosticada con Taquicardia Paroxística Supraventricular y necesita que IOSEP (Instituto de Obra Social del Empleado Provincial) le provea unos catéteres para poder ser operado, publicó un conmovedor pedido en su cuenta de Facebook que se hizo viral al ser compartido más de 350.000 veces.

A continuación reproducimos su declaración: “Me costó mucho contar esto que me está pasando, muchos me conocen y no soy de contar mis cosas, pero hoy tengo miedo de perder la vida. Me llamo Sofía Leonor Nieva y tengo 14 años”.

“Una tarde de diciembre del año 2019 parecía un día normal, yo estaba acostada y me levanté a mi mamá. De repente sentí como que las paredes venían hacia mí y un mareo muy fuere, empecé a gritar “Papáaaaa” “Mamáaaaa” (...) Al tomarme la presión vieron que la tenía en 7, me faltaba el aire, no podía pararme así que me llevaron a la urgencia del sanatorio”.

Y continúa: “Llegué con un estado crítico del corazón y me internaron en terapia intensiva, en ese momento tenía 210 pulsaciones (lo normal es hasta 100 latidos por minuto), las piernas y los brazos se empezaron a enfriar y no los sentía. Mis papás mientras lloraban masajeaban mis extremidades junto con las enfermeras para que pasara un poco de sangre”. Y sigue: “El cardiólogo le dijo a mis papás que se prepararan para un posible paro cardíaco”.

“Al día siguiente, tras pasar la noche internada, me mandaron de urgencia a la capital de Santiago y después de ver a 3 cardiólogos, me diagnosticaron Taquicardia Paroxística Supraventricular, generada por una deformidad en mi corazón, por lo que ahora tengo que tomar pastillas para mantener mi ritmo cardíaco hasta que me operen. Meses después viajamos al Garrahan para pedir el turno de mí cirugía cardíaca y al volver solicité unos catéteres al IOSEP (obra social, pública de Santiago del Estero) que son imprescindibles para hacerme la cirugía cardíaca”.

La adolescente, muy comprometida en su estado de salud, explica: “Mi preocupación y tristeza y motivo por el que hago esta publicación es que hasta el día de hoy, y a más de un año de la solicitud, todavía no recibí los catéteres del IOSEP y así voy perdiendo turnos y turnos para la cirugía cardíaca en el hospital Garrahan en la ciudad de Buenos Aires, mientras mi enfermedad me amenaza con un eventual paro cardíaco”.

“Encima para mal de las cosas, estoy a punto de perder mí obra social ya que echaron injustamente a mí padre del hospital donde trabajó durante 21 años como bioquímico. 😭”

Para finalizar, Sofía pide a los usuarios de la red social ayuda en la difusión de su pedido: “Necesito su ayuda porque en cualquier momento puede pasar lo peor. Por favor, COMPARTAN para que esto llegue al Gobernador de Santiago del Estero Dr. Gerardo Zamora y al Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernandez, muchas gracias”.