Falleció Ángel Garay, el policía pampeano que le envió una carta a Perón reclamando por el corte del río Atuel

Dolor y conmoción en La Pampa por la muerte de Ángel Garay, el excomisario que en 1947 le envió una carta a Juan Domingo Perón en reclamo por las consecuencias del corte del río Atuel, por parte de Mendoza. Falleció a los 101 años.

El gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, confirmó la noticia a tráves de Twitter: “Con profundo dolor despedimos a don Ángel Garay, un visionario y pionero en la defensa de nuestro río Atuel. La alerta que envió en 1947 al presidente Perón por el corte del agua, fue el inicio de una lucha inclaudicable en defensa de nuestros recursos hídricos que hoy continúa”.

La noticia fue confirmada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, a través de Twitter. Foto: Twitter

Qué decía la carta de Garay dirigida Juan Manuel Perón

La carta que el pampeano le mandó a Perón decía, entre otros conceptos: “El saldo de la larga sequía que atraviesa esta zona genera la muerte del ganado porque en Mendoza se obstruye el curso de las aguas por el cauce de los ríos referidos (Atuel y Salado) por el regadío de campo en el paraje Lonco Vaca, del que se benefician solo dos personas”.

También dejó en claro que tenía en claro que desatendió disposiciones dentro de la repartición, al eludir el orden jerárquico. “Quise cubrirme de alguna manera, pero nunca me sancionaron por eso”, admite.

A partir de eso, el presidente tomó, a partir de eso, algunas previsiones. Se dispuso por una Resolución del Consejo de Administración de la Dirección de Agua y Energía de la Nación, que Mendoza debía realizar sueltas periódicas.

Más concretamente se indicaba que debían ser durante 7 días corridos en los meses de enero, marzo y septiembre. Sería la primera normativa sobre el uso compartido que debían hacer los dos estados litigantes por las aguas del río Atuel.

Falleció en las últimas horas a los 101 años. Foto: APP Noticias

Sin embargo, la provincia cuyana incumplió ese acuerdo, argumentando que Nación no tenía jurisdicción sobre un río que “nace y muere en Mendoza”. Posteriormente, La Pampa fue a la Corte y el fallo del 2017 establece algunas respuestas parciales y una reivindicación de la lucha pampeana.

Luego de idas y vueltas, se avanzó en un plan de obras y fijar un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia pampeana, pero las concreciones hasta ahora han sido menores.

Qué dijo Ángel Garay sobre la carta que le mandó a Perón

Ángel, en una de las tantas entrevista con La Arena, relató el hecho histórico: “Fue algo que surgió sin querer, me nació porque me sentí tan impactado por la situación que escribí la nota. Recién años después me enteré lo que se generó”, expresó. Para él, no fue más que un impulso, pero tiempo después se transformó un hito para La Pampa.

Garay fue enviado en 1945 como agente policial a Paso de los Algarrobos y tiempo después aprendió el oficio de telegrafista. Dos años después, conmovido por el panorama del oeste de la provincia por la falta de agua, decidió escribir una carta al presidente de la Nación, Juan Domingo Perón.

“Seguramente debí enviar la nota por vía jerárquica, pero lo obvié y se la mandé directamente. Me contestaron con una tarjeta que aún conservo donde me decían que darían curso a mi reclamo. Años después supe lo de la resolución que se firmó”, recordó.