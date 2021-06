Pasado el mediodía de este lunes, un vecino de un matrimonio de adultos mayores residentes en el barrio Carlos Berg dio aviso a la policía preocupado porque hacía unos cinco días que no los veía.

Al arribar, el personal constató que la llave de acceso estaba colocada por dentro sin que se observaran signos de violencia en las aberturas. Luego, vieron desde afuera por una de las ventanas que dos cuerpos yacían postrados en el interior, por lo que decidieron forzar el acceso a la vivienda.

En el lugar se constituyó el fiscal Guillermo Komarofky, personal policial de la Comisaría Primera, de la Agencia de Investigación Científica y del Servicio de Emergencias Médicas.

El fiscal Guillermo Komarofky en el lugar del hecho (En Boca de Todos)

La vivienda donde fue hallada esta pareja se encuentra en la calle 13, entre 40 y 44, frente al predio “El Chañar” del Club Cultural Argentino. Allí, el fiscal le confirmó a los medios presentes que habían encontrado a dos personas fallecidas de mas de 70 años, que serían un matrimonio y que “se encontraban en cercanía un cuerpo de otro” y en una misma habitación.

Cuando los servidores públicos pudieron ingresar, constataron que estaba encendido un calefactor de tiro balanceado que al parecer seguía funcionando con normalidad, por lo que se descartaría que la muerte del matrimonio haya sobrevenido por la inhalación de monóxido de carbono.

Personal de la Agencia de Investigación Científica realizó los peritajes en el domicilio (Maracó Digital)

El funcionario judicial remarcó, respecto a las causas del fallecimiento, que “por el momento no están establecidas” y que no podría descartar ninguna hipótesis. “La casa no presentaba daños y no había roturas de ningún tipo. Luego de la autopsia revelaremos si las causas fueron por muerte violenta, causas naturales o por una enfermedad”, puntualizó.

Por último, Komarofky señaló que “recién comienza la investigación por lo cual sería imprudente dar detalles de lo sucedido”. Alrededor de las 14:45 horas, los cuerpos fueron retirados del domicilio. Tres horas después del hallazgo, las fuentes policiales y judiciales mantenían un cerrado hermetismo en torno a la causa de las muertes.

En las últimas horas, el fiscal dio a conocer la identidad de los fallecidos. Se trata de Luis Alberto Paredes, de unos 70 años, y Ana Victoria Mancardo, de 77.