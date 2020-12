La Legislatura de Santa Fe aprobó este miércoles el proyecto para la política tributaria de 2021. Diputados modificaron el texto enviado por la Casa Gris y finalmente se descartó el impuesto sobre servicios digitales, algo que se había incluido en la primera media sanción de parte del Senado.

Los cambios que impulsó el Frente Progresista obligaron a retomar el tratamiento durante el día en la Cámara alta. Allí recibieron mayoría de votos positivos en el tratamiento sobre sobre tablas y así se descartó el gravamen al uso de plataformas como Netflix, Spotify y Mercado Libre.

Desde el Partido Socialista (PS) argumentaron que no correspondía mantener el artículo 8 porque abarcaba el juego online entre otras actividades no presenciales. En este sentido, reiteraron que esto no puede regularse por decreto como lo hizo la Casa Gris sino que corresponde la sanción de una ley.

Por otra parte, el senador radical Felipe Michlig se refirió a la aprobación del Pacto Fiscal 2021, rubricado por Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández. Al respecto, comentó que el Gobierno provincial podrá “emitir en tiempo y forma los tributos de los santafesinos”.

“La Legislatura ha dado todas las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo para que pueda funcionar de la mejor manera en 2021”, cerró el dirigente opositor.

Del lado oficialista en la Cámara alta, Alcides Calvo, se quejó sobre la eliminación de los artículos que creaban gravámenes a servicios por streaming. “En la media sanción del Senado ya se habían contemplado muchísimas modificaciones que se habían solicitado”, dijo.

El dirigente justicialista consideró que la propuesta del oficialismo tenía “gran fundamento” y las modificaciones “coartan” la posibilidad de “contemplar tributariamente algunas actividades que no estaban y ampliar otras aún más”.

Desde la Casa Gris, el subsecretario de Coordinación de Políticas Públicas, Marcos Corach, consideró que los legisladores “condicionaron” a la administración de Perotti con su postura frente a este proyecto. “Esto no es hacer política. Es usar la política para complicar la gestión del Gobierno y, de paso, la vida de los santafesinos”, concluyó.