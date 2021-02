El gobernador Omar Perotti le pidió la renuncia al director del Hospital Regional de Reconquista “Olga Stucky”, Fabián Nuzzarello. Fue luego de que se detectara el funcionamiento de un vacunatorio VIP en esa localidad.

En la lista de vacunados se encontraban miembros del Consejo Administrativo del nosocomio, que no formaban parte del personal de riesgo. “El mandatario provincial había manifestado en reiteradas oportunidades que ante la presencia de algún hecho de estas características iba a ser inflexible”, señaló la Casa Gris mediante un comunicado.

Hospital Regional de Reconquista

“Se trabaja diariamente para garantizar la transparencia y la eficiencia en cada uno de los más de 150 puntos de vacunación que se encuentran en el territorio santafesino”, continuó y agregó: “Se actuará sin dilaciones y de manera terminante ante cualquier tipo de irregularidad o anomalía en el proceso de vacunación contra el covid 19”.

“Nunca avalé, ni tuve conocimiento, ni me preguntaron por esa lista, la Dra. Cardozo tampoco. Yo no llamé a ningún familiar mío, nunca accedimos a ningún pedido. El dueño del circo termina haciéndose cargo de los payasos. Alguien tiene que hacerse responsable si los responsables no se hacen responsables”, sostuvo Nuzarello al medio Reconquista Hoy, luego de su salida.