Los hinchas de Colón coparon Santiago del Estero para la final ante River

La hinchada de Colón copó desde el viernes Santiago del Estero, en la previa a la gran final ante River por el Trofeo de Campeones que se disputará este sábado desde las 21:10. Y sí que se hizo notar, con un banderazo en apoyo al plantel, caravanas y un escudo gigante.

A través de redes sociales se armó una gran movida para alentar al plantel, que concentra en el hotel Termas de Río Hondo a la espera de la gran final. Allí se desplegó una bandera gigante con el escudo y los colores sabaleros que llamó la atención a todos los lugareños.

Con muchísimo color, pirotecnia y cánticos, los simpatizantes de Colón no pasaron desapercibidos, y no por nada agotaron antes que los millonarios las 11 mil entradas disponibles. Si bien desde el viernes no quedaban más tickets disponibles, este sábado seguía llegando gran cantidad de gente, con la esperanza de poder ver el partido en vivo, o al menos participar de los festejos en caso de un triunfo.

No lo tendrá nada fácil el Negro, ya que del otro lado estará el poderoso River de Marcelo Gallardo, el mejor equipo del país, que viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional de Fútbol y que es el gran candidato.

Pero si hay algo que caracteriza a los de Eduardo Domínguez es la batalla que siempre les dan pelea a los poderosos, y ahí residen las esperanzas del pueblo sabalero, que otra vez quiere gritar campeón.