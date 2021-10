Luis Contigiani, candidato a diputado nacional del espacio que lidera Jorge Boasso, renunció a su candidatura de cara a las próximas elecciones generales del 14 de noviembre, por estar en desacuerdo acerca de un afiche que este último difundió sobre Cristina Kirchner.

El afiche de Jorge Boasso señalando a Cristina Kirchner y la frase "Basta de corrupción K" que desató la renuncia de Luis Contigiani.

En el afiche se la puede ver a la vicepresidenta con la cabeza gacha, un traje a rayas típico de los presidiarios y la frase de “basta de corrupción K”, al tiempo que el candidato a senador nacional por la lista 504 “A”, Jorge Boasso, la señala.

Esto despertó el desacuerdo de Luis Contigiani, candidato a diputado por el espacio político Primero Santa Fe liderado por Boasso, que terminó presentando su renuncia al puesto que se postulaba. “No estoy de acuerdo, cruzó un límite peligroso”, dijo sobre su compañero de fórmula.

“No creo en la grieta, apuesto al diálogo. Creo que ese afiche cruzó un límite”, explicó Contigiani y agregó que esto “no se puede tolerar dentro del debate de ideas”. Y dijo sobre Boasso: “Tiene otra convicción” y ese “no es mi estilo”.

Y además fue tajante al respecto: “La estigmatización, la intolerancia, la actitud antidemocrática, anti republicana que expresa ese afiche, no se puede convalidar”.

Repudio absoluto

Contigiani fue un poco más allá para explicar su baja en su candidatura a diputado: “Va mi repudio absoluto, porque no forma parte de mi accionar político, de mi vida política, no creo en esos caminos”.

Y agregó: “Estoy convencido del diálogo y el debate democrático siempre, no creo en la grieta; siempre me verán discutiendo ideas y en el mismo lugar”.

“Estética de gobiernos autoritarios”

Así sentenció Contigiani los afiches que su exlíder político publicó acerca de Cristina Kirchner: “es una estética que sólo la pueden practicar gobiernos y pensamientos autoritarios. Nunca se puede dar eso en un marco del debate político democrático. Junto con eso va mi renuncia a la candidatura a diputado nacional”.

Y agregó que “Yo tenía la expectativa de una rectificación, un pedido de disculpas por las formas y el estilo, pero no ocurrió; y no me quedan más alternativas que considerar que se cambiaron las condiciones, la estrategia va por otro lado; y no soy una persona de la grieta”, expresó Contigiani.

También resaltó que no está de acuerdo con “la estigmatización y la actitud antidemocrática que expresa ese afiche (...) no se puede tolerar. No creo en este camino, repudio absolutamente ese afiche”.

“Pensemos lo que pensemos de Macri o Cristina, hay límites que en democracia no podemos permitir. No estoy de acuerdo, tengo otra convicción, no es mi estilo, creo que es un límite muy peligroso”, agregó.

Y cerró sus postulaciones remarcando: “En la vida hay cosas que no se negocian”.

Contigiani ejerció como ministro de Producción durante la gestión de Miguel Lifschitz y a su vez, también fue diputado nacional a través del Frente Progresista Cívico y Social.

En tanto que Jorge Boasso mantiene su candidatura a senador nacional por Primero Santa Fe.