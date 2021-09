Colón de Santa Fe visita este martes a Arsenal de Sarandí, que marcha último en la tabla de posiciones, en un encuentro válido por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se juega desde las 16.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de la señal de cable TNT Sports.

El Sabalero se ubica en la octava posición con 15 unidades, hace cuatro partidos que no gana y en la última presentación con Newell’s Old Boys (1-1) como local. Arsenal, por su parte, no consiga un triunfo desde hace ocho fechas (1-0 ante Argentinos Juniors), se encuentra en el último lugar de la tabla con 7 puntos y en la jornada pasada empató sin goles frente a Atlético Tucumán.

Probables formaciones

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavidez, Gonzalo Goñi, Gastón Suso y Emiliano Papa; Dardo Miloc, Emiliano Méndez, Matías Belloso y Leonel Picco; Nicolás Castro y Nicolás Mazzola. DT: Israel Damonte.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burian; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Cristian Ferreira; Nicolás Leguizamón y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.