La provincia de Santa Fe vive horas críticas debido a la cantidad de contagios de coronavirus y a las altas cifras de ocupación en las camas de terapia intensiva. Políticos, Médicos y profesionales de la salud aseguran que para calmar los números habría que endurecer las restricciones, no obstante, hasta el momento el Gobierno no ha hablado al respecto. Uno de los gremios que dio la nota y habló al respecto fue Amsafe quien confirmó que a raíz de la presencialidad en las escuelas, los contagios en los menores subieron un 541% más.

En diálogo con Radio LT9, la secretaria general de Amsafe y Ctera, Sonia Alesso, habló al respecto de las cifras y dijo que la situación “es muy grave”. “En Santa Fe tenemos colapso sanitario en muchas jurisdicciones. A diferencia de la primera ola, cuando hubo una concentración de casos en el Sur, luego llegó a Santa Fe, y pasó tiempo para que pase al Norte; ahora vemos que hay un aumento de casos sostenido casi al mismo tiempo en muchos departamentos y una ocupación de camas seria”, aseguró la militante.

Debido a esto, Alesso agregó: “Nosotros les hemos planteado la semana pasada a las autoridades de Educación la suspensión temporaria por 15 días, no por una semana, porque si no no hay manera de que bajen los casos debido a que el proceso viral lleva dos semanas. Esto junto con otras medidas restrictivas, para evitar que se colapse el sistema de salud de los departamentos que derivaban personas a la ciudad de Santa Fe o Rosario”, afirmó Alesso.

AMSAFE Foto: Web

Para agregar argumento a su postura, la mujer sostuvo que los chicos, chicas y jóvenes en edad escolar se están contagiando mucho más que antes: “Vemos que en las escuelas se están cerrando burbujas por contagios, y que no solo no está descendiendo sino que aumenta semana a semana”.

Debido al relevo que realizó el gremio y que confirmó que los contagios en las escuelas subieron 541 % Sonia aseguró: “Desde el 10 de febrero hasta 30 de abril nos da un aumento muy grande en chicos de edad escolar. Por eso hemos pedidos que los datos del relevamiento de escuelas del Ministerio de Educación sea público para verificarlos, tanto como lo son los número de la vacunación y de los contagios”, señaló.

Por otra parte, el informe que generó Amsafe también confirmó que los docentes de escuelas públicas santafesinas se contagiaron un 388% en el rango etario de 18 a 39 años, 332% en el de 40 a 59, de 333% en el de 60 o más.