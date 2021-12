Un grupo piquetero intentó ingresar por la fuerza a la pulpera Fénix en General Alvear, reclamaban la entrega de cajas navideñas o algo de dinero.

Por más de una hora se mantuvieron en el ingreso al predio, colgaron banderas y pedían que la autoridades de la firma recibieran a los líderes de la agrupación.

“Querían entrar a toda cosa, que recibiéramos a los líderes, pero eso no y menos así de esa manera. Los atendí en la entrada, hablé con todos y hasta les di mi teléfono. Nosotros atendemos a todos pero por los carriles correctos, no de esta forma”, contó Germán Perón, presidente de Fénix.

Además “no fueron a pedir comida o trabajo, querían una caja navideña”, acotó con algo de molestia el empresario.

Los integrantes del gurpo piquetero FOL en el ingreso a Fénix. Gentileza FM Viñas.

La pulpera no es la única empresa a la que visitaron. Esta irrupción pública de FOL comenzó el lunes en la bodega alvearense de Jorge Rubio Roca, aunque en esa oportunidad fueron solo unos tres integrantes del grupo piquetero.

En ese caso también pedían cajas navideñas y si no era así, algo de vino.

Durante la mañana de este jueves se vivieron momento de tensión.

Unos 40 miembros de FOL, un grupo piquetero con asiento en Villa Atuel (distrito sanrafaelino distante a unos 30 kilómetros de Alvear) y al parecer, con lazos con Buenos Aires, llegaron vestidos de rojo, colgaron banderas identificatorias y exigieron entrar a la pulpera Fénix, en ruta 188 entre calles 7 y 8 en Alvear, para hablar con las autoridades.

“Habían varias mujeres con niños, se presentó una tal Silvia Muñoz, aunque fue dando un apellido distinto en cada lado, y exigía que recibiéramos a los líderes de este grupo. La verdad es que no entendía nada, incluso primero pensé que eran de una escuela que iban de visita”, comenzó relatando Germán Perón.

El presidente de la pulpera aseguró que “somos una empresa que colabora con intstituciones de todo tipo, religiosas, clubes y hasta con la Cruz Roja entre otras tantas, pero no así de esta forma y menos con aprietes”.

Según comentó Perón “salí a hablar yo con ellos para saber bien que quería, me dejaron una nota que incluso estaba dirigida a Bodegas Viñas de Alvear y tenía fecha de noviembre, en esa nota pedían la donación de cajas navideñas. En la charla cara a cara también hablaron de dinero. Los atendí y les hablé a todos, hasta les dejé mi teléfono”.

“Yo no se quienes son, nunca escuché hablar de ellos, tal vez querían empezar a tomar estado público, si puedo decir que estaban organizados. Igual creo que acá se les pinchó el globo porque si pensaron que nos íbamos a asustar, no fue así”, agregó.

Algo molesto por todo lo vivido, el presidente de la empresa dijo sin vueltas y hasta modo de reclamo: “No fueron a pedir trabajo o comida, querían una caja navideña. Esto es una señal pésima, es desalentador para el sector privado”.

Además “si fuesde un comedor, un club, vemos la forma de ayudar, pero no así y más cuando se trata de una organización política”, sentenció.

Piqueteros en una bodega y el frigorífico

Al parecer el grupo piquetero Frente de Organización en Lucha (FOL) no fue la primera vez que se presentaron casi de prepo en una empresa de General Alvear, aunque si lo hicieron con nula exposición mediática y con menor fuerza.

Desde la bodega de Jorge Rubio Roca confirmaron que el lunes se presentaron tres integrantes de la agrupación piquetera, ingresaron sin autorización al establecimiento y finalmente fueron atendidos por representantes de la empresa.

El pedido con el que llegaron al a bodega fue similar al de Fénix, pretendían que les donaran cajas navideñas. Sin embargo en este caso, si la petición no era posible, se conformaban con algo de vino.

“Nos dejaron la nota, parece que es la misma que le dieron a la gente de Fénix. Eso si, pidieron que les firmaran una copia como que nos fueron a ver. Igual, no se les dio nada y todo quedó ahí”, comentaron desde la bodega.

Este jueves, una vez que emprendieron la retirada de la pulpera, amagaron con hacer lo mismo en el Frigorífico cooperativo de Alvear. Pero la movida no salió bien ya que, no había nadie en el establecimiento y no les quedó otra alternativa que partir.

El pedido de canastas navideñas

En la nota que presentaron en la pulpera Fénix, desde FOL aseguraron que trabajan con más de 20.000 personas en el conurbano bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Misiones, Neuquén, Salta y Mendoza entre otras tantas provincias Argentinas.

Según lo dejaron por escrito, realicen emprendimientos culturales, laborales, educativos y sociales y tiene cooperativas de trabajo (textil, panadería, lavaderos, chacras, cuadrillas de obras y servicios) con el fin de hacer algo para “transformar esta sociedad tan injusta”.

“Después de un año realmente muy difícil, en el cual la crisis general ha golpeado más duro en nuestras barriadas, nos acercamos a la época sensible de las fiestas de fin de año”, dice la nota que presentó FOL.

“Consideramos que el sector privado también debe asumir parte de la responsabilidad por la situación social”, agregaron a continuación.

Para finalizar el escrito, desde FOL pidieron “a las autoridades de su empresa una reunión en la que, tras presentar brevemente a nuestras organizaciones, tengamos la oportunidad de solicitarles evalúen la posibilidad de colaborar con canastas navideñas de las miles de familias que representamos”.