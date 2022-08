La Selección Argentina de kayak polo sub 21 competirá del 16 al 21 del corriente en el Mundial de Francia y un mendocino estará allí. Se trata de Valentín Guajardo, sanrafaelino de 18 años que ya cumplió un sueño.

Hacer kayak polo no es cosa fácil. Tratar de no voltear el bote, poder girar, no perder el equilibrio, coordinar con el remo y tratar de sostener una pelota para dar un pase o meter un gol, se requiere de mucha destreza. Y Valentín Guajardo la tiene.

Sumado a que puede adaptarse a tres posiciones sobre la cancha de agua, fue motivo suficiente para que fuera confirmado para formar parte de la Selección Argentina que competirá en el Mundial Sub 21 en Francia, a mediados de este mes.

Valentín es un sanrafaelino que practica este deporte acuático desde hace menos de dos años, pero se define como un gran deportista, ya que antes hizo fútbol, handball y natación. Sin querer ni pensarlo, ya se preparaba para los que iba a ser su destino con el kayak, en modalidad lago y slalom, que fue como recibirse de ‘licenciado’ en su carrera deportiva.

Hoy, por tales cualidades, le llegó su momento cumpliendo su objetivo de toda la vida: integrar una selección para representar al país, sintiendo y vibrando distintas sensación.

Y a nivel de equipo “poder ser top 10 o top 5 para ganar la plaza para el siguiente mundial”, confió Valentín a Vía Mendoza.

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina. Foto: Instagram

Guajardo es estudiante de Ingeniería Industrial en la facultad de la UTN de San Rafael, uno de los departamentos mendocinos con fantásticos ríos, valles y diques que se transformaron en óptimos escenarios para deportes como el rafting, remo y kayaks.

De allí que tres navegantes sanrafaelinos fueron elegidos, Enzo y Joaquín González y Valentín; pero sólo éste último pudo costear sus viajes para poder sumarse a la preparación previa al Mundial de Francia. De hecho, desde la Federación Argentina de Canoas se está recaudando dinero (ver aquí) mediante una colecta solidaria para que la Selección nacional pueda estar en competencia del 16 al 21.

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina. Foto: Instagram

Su momento en el seleccionado

Valentín se encuentra en estos momentos en Buenos Aires, ultimando detalles junto a sus compañeros de equipo nacional y bajo las indicaciones de Mauricio Bucci, Fernando Taglioretti y Luis Alderetes. Se entrena tres veces en la semana ajustando en defensa, ataques y lanzamientos.

El kayak es para este hábil sanrafaelino “un momento de disfrute. Algunas personas están en un sillón, yo arriba del bote”, comparó.

Y estar en el seleccionado es “satisfacción plena y una felicidad enorme por haber sido convocado. Siempre abierto al aprendizaje y tratar de mejorar lo máximo posible”, confió Valentín.

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina. Foto: Instagram

Después de haber practicado kayak, el mendocino confesó que “la modalidad en equipo me gusta más. Es más divertido porque no sólo depende de vos, sino de otras personas. Es un deporte que en Argentina se está desarrollando y me encantaría poder optimizarlo en mi provincia”. confesó.

Y agregó: “es un deporte costos porque todos sus elementos son fabricados en el exterior, con valores en dólares. Pero siempre se busca la forma de desarrollarlo de la manera más accesible posible. En San Rafael se practica, a pulmón. Nos donaron un par de botes que los arreglamos y gracias a eso, en septiembre será sede de una fecha del Campeonato Argentino”, afirmó.

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina. Foto: Instagram

Valentín, que juega en tres posiciones, delantero, boya (o pivote) y ala, asegura que “es un deporte atractivo no sólo para jugarlo, sino para verlo. Y sería lindo que más gente lo practique y que se difunda, porque Argentina tiene un muy buen nivel”.

En cuanto al Mundial, su principal objetivo es “adquirir la mayor experiencia posible. Y en cuanto a equipo, ganar tantos partidos como se pueda para poder ser top 10 o top 5 y ganar la plaza para el siguiente mundial”.

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina, en el bote de abajo. Foto: Instagram

Finalmente Guajardo quiso agradecer a quienes hicieron posible cumplir un sueño: “A mi familia y principalmente a mis abuelos Guido y Mercedes porque me ayudaron a costear los viajes para poder ir a las concentraciones”, concluyó.

Ficha técnica

Valentín Guajardo

Edad: 18 años

Posición: delantero, boya (o pivote) y ala

Club: Club Deportivo Argentino

Asociación: (Asociación sanrafaelina de Kayaks (ASAK)

Otros deportes: fútbol, natación, handball, kayaks de lago y slalom.

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina. Foto: Instagram

El Seleccionado Sub 21

Ezequiel Román, Dahuach (KE)

Gabriel, Gomez (KE)

Valentín, Guajardo (ASAK)

Agustín, Fontana (APACA)

Diego, Frias (PUERTOS)

Franco, Frisoli (EMCA)

Lautaro, Hahn (KE)

Tomas Martin, Russo (EKA)

El sanrafaelino Valentín Guajardo, confirmado para la Selección Argentina. Foto: Instagram

¿Qué es el Kayak Polo?

Cómo se juega

Kayak polo es jugado por dos equipos de cinco jugadores en una cancha de juego rectangular que puede estar en aguas abiertas o en una piscina.

Los partidos se juegan en dos mitades de 10 minutos con el objetivo de marcar en un gol que se suspende por encima del agua en cada extremo del campo.

La pelota en kayak polo es la misma que se utiliza en waterpolo, y puede ser controlada con la mano o por la pala.

Si un partido termina en empate, entonces se llevará a cabo la prórroga con un gol de oro, en donde defina el ganador.

Su historia

Los primeros indicios de Kayak Polo comenzó en Gran Bretaña a fines del siglo XIX pero las primeras formas de este deporte como competencia se dio en Estados Unidos y parte de Europa en la primera mitad del siglo XX.

El primer campeonato nacional de Kayak Polo fue llevado a cabo en Inglaterra en 1971. Pero fue recién en 1986 que la Federación Internacional de la Canoa (ICF) publicó su primer sistema de reglas universales para la disciplina. Y fueron probadas en campeonatos del mundo de la canoa del sprint, en Duisburg, Alemania 2005. Finalmente, tras ajustes, fue en 1990 cuando la ICF establece sus reglas internacionales definitivas.

Primeros Mundiales

El primero fue en Sheffield, Inglaterra, en 1994. Convocó a 18 equipos masculinos y seis femeninos. Australia venció a Alemania en la final de ambos sexos.

El certamen ecuménico es anual, y no por períodos. Y tras el 2016, se incorporó en Mundiales a la U21 de ambos sexos.

Australia es el más ganador: tiene tres títulos mundiales en la competencia masculino y dos en femenino.

Sin embargo, los últimos seis títulos mundiales masculinos fueron (alternados) para los Países Bajos y Francia. En tanto que Alemania en el femenino es máxima potencia: obtuvo cinco de los últimos ocho campeonatos mundiales, perdiendo los otros tres por Reino Unido.