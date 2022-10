Hugo Tornaghi criticó a la clase política por no buscar consensos para salir de la “peor crisis” que vive el país

En su primer discurso como presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael en el almuerzo de las fuerzas vivas, Hugo Tornaghi le reclamó efusivamente a toda la clase política que “busquen consensos” para salir de la “peor crisis económica” que vive el país, desterrando la inflación.

“Ninguno de los partidos políticos que nos han gobernado desde 1930 hasta la fecha, ha podido construir un modelo económico sustentable. Entendemos que ya es hora de los consensos que trasciendan los intereses personales, de la política y de los gobiernos de turno; que involucren a todos los sectores económicos y sociales, y generen políticas de Estado que nos lleven por el camino del crecimiento”, afirmó.

Además aseguró que “se necesita gastar menos y cobrar menos impuestos. Hay que terminar con esto; no solo es el reclamo de todos los sectores productivos, sino de todo el pueblo argentino”.

Entre los reclamos puntuales, solicitó obras para mejorar la conectividad: “Hablamos de rutas, accesos, datos, caminos, conectividad aérea, energía, servicios y recurso hídrico. Obras fundamentales que generan inversión y desarrollo”.

Hugo Tornaghi pronunció su primer discurso anual como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, en el marco del Almuerzo de las Fuerzas Vivas que la institución desarrolló este lunes en el Salón Alto Belgrano.

“Es muy grato estar aquí y poder compartir con ustedes un año más este tradicional Almuerzo que ya hace tiempo ha trascendido a esta institución y es de todos los sanrafaelinos. Este encuentro demuestra nuestra fuerza como sector empresario y es nuestro espacio para poder expresar a todos los sectores que interactúan con la actividad empresarial, la lectura de lo que acontece, nuestras propuestas, y repasar los temas de agenda en los que se vienen trabajando”, comenzó señalando Tornaghi.

Acto seguido señaló que, desde el 9 de febrero de 1919 -fecha de fundación de la CCIA-, la institución “viene acompañando a los sectores productivos de San Rafael, defendiendo sus intereses, proponiendo políticas de desarrollo, y buscando y brindando herramientas de capacitación en un contexto de cambio permanente. En nuestra casa, los comerciantes, agricultores, industriales, ganaderos, constructores, prestadores turísticos, jóvenes emprendedores y profesionales nos reunimos a compartir proyectos, y nos sentamos con nuestros pares a exponer ideas que ayuden a encontrar medidas para sobrellevar, solucionar y superar los problemas”.

“Tenemos una actitud propositiva, porque entendemos que toda crítica o sugerencia debe estar acompañada de una propuesta. Además, junto a la Fundación CEDE, brindamos capacitaciones y promovemos la instalación de establecimientos en el Parque Industrial. Contamos con una metodología de trabajo muy interesante, integrada por comisiones de cada sector productivo que representamos, las llamadas Específicas. Desde ahí, con la participación de los socios, nos nutrimos para gestionar políticas y ayudar a que las cosas sucedan. Nos enorgullece pertenecer a una institución que, por su gran cantidad de socios y su trayectoria, es única en la provincia”, indicó.

“Estamos en momentos difíciles, atravesando una de las peores crisis económicas y sociales que ha visto el país. Llevamos años de caída en la actividad, con escasa generación de empleo y altos índices de pobreza e inflación”, consideró Tornaghi.

“En el universo pyme, observamos la gran cantidad de empresas con problemas, vemos las que han cerrado sus puertas y otras que todavía no lo hacen porque la barrera de salida es alta. Con la tremenda presión tributaria, la falta de financiamiento y las altas tasas de interés, el prohibitivo costo laboral que no llega al bolsillo del trabajador, las devaluaciones y recesiones frecuentes, ser empresario en la Argentina se ha convertido en una actividad de riesgo. Porque el empresario es quien arriesga todos los días, quien apuesta, quien está dispuesto a trabajar con presiones para mantener la fuente laboral. El que cuando puede invierte, pensando que va a estar mejor, pero ve también que el tiempo pasa y esto no llega. Y así se le pasa la vida, se le pasan los sueños”, lamentó.

"Ninguno de los partidos políticos que nos han gobernado desde 1930 hasta la fecha, ha podido construir un modelo económico sustentable. Entendemos que ya es hora de los consensos que trasciendan los intereses personales, de la política y de los gobiernos de turno; que involucren a todos los sectores económicos y sociales, y generen políticas de Estado que nos lleven por el camino del crecimiento", consideró.

El titular de la CCIA continuó expresando: “Está claro que los problemas complejos no tienen soluciones simples, pero ¿hasta cuándo los sucesivos gobiernos no van a tener conducta para detener la emisión monetaria, controlar el déficit fiscal y terminar con la inflación histórica? Se necesita gastar menos y cobrar menos impuestos. Hay que terminar con esto; no solo es el reclamo de todos los sectores productivos, sino de todo el pueblo argentino. Es una batalla difícil, pero absolutamente posible”.

“Exigimos que se valore la iniciativa privada, el mérito y el trabajo. Las reglas no solo deben ser claras, sino también justas. Debe fijarse un camino de previsibilidad, un proyecto de país con justicia, políticas económicas claras, educación y empleo genuino”, añadió.

“Es preocupante el índice de jóvenes que abandonan el país en la búsqueda de un futuro mejor. Cansados de no encontrar un camino alentador frente a políticas que no generan oportunidades e impiden el crecimiento, se nos van potenciales emprendedores, empresarios o nuevos líderes. Somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes que vinieron a esta bendita tierra a trabajar, encontrando en nuestro país un lugar para construir futuro. Debemos procurar que la Argentina vuelva a ser prometedora y atractiva para ellos, como en su momento lo fue para nuestros abuelos. Es urgente contener a los jóvenes, darles oportunidades, formación, y facilitar su inserción en el mundo laboral para los nuevos desafíos”, expresó.

“Como vector de crecimiento, necesitamos dar el salto exportador, que esto se convierta en el motor de nuestro desarrollo económico sostenible. Los únicos dólares disponibles van a ser aquellos que seamos capaces de generar a través de las exportaciones de bienes y servicios. Nuestra economía regional ya ha dado muestras de que con mucho esfuerzo pudimos posicionar nuestros productos en todo el mundo”, agregó.

Acto seguido, Tornaghi consideró que “en nuestra región, enfrentamos problemas climáticos, sufrimos sequías e incendios y, a estas adversidades que no podemos controlar, se suman en algunas ocasiones políticas equivocadas, que no hacen más que entorpecer la generación de nuevas empresas o sostener las ya existentes”.

“¿Qué nos ha pasado a los sanrafaelinos?, ¿qué le ha pasado al sur provincial?”, se preguntó Tornaghi, para luego continuar: “Un tema recurrente de consulta y de conversación en nuestras reuniones es porqué el sur mendocino no se desarrolló en la misma escala que el norte provincial. Hace 60 años participábamos en un 40% del Producto Bruto Geográfico; hoy en apenas un 20%. En este sentido podemos señalar que las políticas de Promoción Industrial que fueron implementadas en los años 60 son las que afectaron gravemente a Mendoza y en mayor medida a nuestro oasis sur. La falta de conectividad fue un eje crítico que perjudicó seriamente nuestro desarrollo. También es cierto que, durante este periodo, cambiaron los patrones de consumo de los productos provenientes del agro procesados por quien fue el motor de la economía del sur: la industria frutihortícola”.

“Pero el desequilibro en relación a la escala de crecimiento del norte de Mendoza respecto a nuestra economía fue muy evidente. Aquí, se acrecentó la pobreza en los distintos sectores productivos, se produjo un lento despoblamiento de la zona rural, se gestó una excesiva predominancia de los minifundios, baja tecnificación, descapitalización, migración de trabajadores a provincias vecinas, entre otros”, siguió.

Tornaghi recordó que “en el año 2010 el Decreto Presidencial 699 pretendía extender el periodo de Promoción Industrial en las cuatro provincias vecinas a Mendoza. En virtud de ello, la Cámara de Comercio inició un Recurso de Amparo, con un pedido de medida cautelar para dejar sin efecto esta disposición, llegando a instancias en la Corte Suprema de la Nación. Señoras, señores, nuestra institución fue la única entidad gremial empresaria que, arriesgando su patrimonio en defensa de los intereses de Mendoza, realizó esta acción en toda la provincia. Esa gestión contribuyó a que Mendoza consiguiera los fondos del resarcimiento económico para la obra Portezuelo del Viento”.

“Ante la imposibilidad de ejecución de este proyecto por conflictos ya conocidos con el COIRCO, destacamos y celebramos la decisión del Gobierno provincial de atender los reclamos del sur anunciando la construcción de El Baqueano. Esta obra hidroeléctrica se situará en el curso medio del Río Diamante y constituye una vieja aspiración de los sanrafaelinos. Es un proyecto integral, que no solo permitirá un mejor control del recurso hídrico, sino que aportará energía al sistema eléctrico. Y con la construcción de la ruta del Cañón del Diamante, será sin dudas un circuito turístico de bellezas únicas”, dijo.

“Ante los cuestionamientos de La Pampa y de algunos en el norte, esta Cámara, como lo hizo antes y, de ser necesario, va a defender la ejecución de la obra con todos los medios que tenga a su alcance. Resaltamos y valoramos las expresiones del señor Gobernador en sus declaraciones, garantizando que el resto de los fondos de Portezuelo quedarán en el sur”, destacó Tornaghi, al tiempo que señaló: “Se necesitan obras que generen Economía y sean perdurables en el tiempo. Que, a su vez, cambien la realidad de los sectores económicos que hayan sufrido pérdidas gigantescas como resultado de políticas desacertadas. No olvidemos la variante de Portezuelo del Viento y el Trasvase del Río Grande al Atuel”.

Conectividad

Tornaghi consideró que ese concepto es amplio, ya que “hablamos de rutas, accesos, datos, caminos, conectividad aérea, energía, servicios y recurso hídrico. Obras fundamentales que generan inversión y desarrollo”.

El Presidente consideró que “el proyecto del Paso Internacional Las Leñas es un claro ejemplo de ello. Este pedido histórico refleja el interés de nuestra Cámara y de toda la comunidad sanrafaelina para que se concrete. En reiteradas ediciones de este Almuerzo se ha puesto en valor las virtudes de la iniciativa. El Paso Las Leñas es la mejor alternativa de comunicación terrestre que tenemos los mendocinos para conectar a puertos estratégicos y a los mercados asiáticos. Con tan solo 2.000 metros de altura será transitable todo el año y conectará a San Rafael con la región de O’Higgins en Chile”.

Es una oportunidad real para el surgimiento de negocios e inversiones para toda la región, generando un polo logístico con nuevos empleos y servicios. Además, será la alternativa complementaria al Paso Los Libertadores, especialmente en el colapso que sufre en invierno. Hugo Tornaghi.

“A través de la Específica de Desarrollo Regional, se ha logrado concretar gestiones y el seguimiento en cada una de las etapas del proyecto. También hemos impulsado con nuestra representación, que se conforme el Ente Binacional Paso Las Leñas. En este sentido necesitamos que se gestione un nuevo comité de EBILEÑAS, para poder encontrarnos nuevamente. Entre tantas otras acciones, hace unos meses esta Cámara envió una nota a Cancillería, solicitando que se nombren a los representantes en el Ente Binacional, por ello solicitamos acompañamiento a esta petición. También, que comiencen los estudios de geología profunda en la zona, una inversión que debe ser realizada por Argentina. Por todo ello, y dada la importancia para Mendoza, la Cámara de Comercio de San Rafael no va a descansar ni bajar los brazos hasta que este pedido emblemático de nuestra institución y de todos los sanrafaelinos sea una realidad”, indicó.

“Un eje muy importante de desarrollo estratégico es la conectividad aérea. Con mucho agrado, vemos los avances en el proceso licitatorio para remodelar el Aeropuerto Santiago Germanó. Este pedido histórico de la Cámara es clave para el desarrollo económico, nos conectará con más rutas y más frecuencias, sin dudas contaremos con más turismo, más inversiones y sinergia en los negocios. Hay que poner en valor las gestiones de funcionarios provinciales y nacionales, pero también destacar el empuje del Municipio para que se convierta en realidad lo más pronto posible. Asimismo, resaltamos la gestión en una de las obras más importantes y necesarias en materia energética, como es el empalme mediante el gasoducto a la red de GasAndes. Esta obra estratégica proveerá el servicio que otorgará la presión necesaria para que, además de la demanda residencial, puedan instalarse nuevas industrias y nuevos emprendimientos”, recalcó.

“Tenemos que ofrecer los medios y recursos para que San Rafael sea un destino atractivo a las inversiones. Pero, sin conectividad y servicios, será una tarea difícil. En materia eléctrica tenemos una debilidad importante en el sistema de abastecimiento: San Rafael es la única ciudad del país con más de 100.000 habitantes que tiene un sistema de alimentación de energía eléctrica radial, por lo tanto se requiere la construcción de una nueva línea de alta tensión y nueva estación transformadora, que permita anillar el sistema eléctrico”, expresó.

“En materia de caminos y accesos, observamos muchas deficiencias. Un ejemplo de esto es el estado de la Ruta Nacional 143. La principal vía de comunicación con la capital provincial se encuentra en un estado deplorable. Nuestra Cámara participó de la Audiencia de Estudio de Impacto Ambiental y entendemos que esta obra estaría en marcha. Solicitamos a las autoridades el compromiso y seguimiento para que se ejecute en los tiempos establecidos”, indicó al referirse a la vía que comunica el norte y sur provincial.

“Señor Gobernador, es imprescindible terminar el Proyecto Ejecutivo de la Ruta Provincial 173, más conocida como el Camino del Cañón del Atuel. Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, es hoy un consolidado de tierra transitado anualmente por más de 500.000 personas, que además carece de señal de telefonía e internet en todo su recorrido. Se anunció en el pasado Almuerzo la instalación del sistema de comunicación TETRA; de momento, no hemos percibido avances al respecto. Señalamos la importancia de este servicio para que se encuentre operativo y poder garantizar cobertura y seguridad a nuestros visitantes en la próxima temporada”, expresó sobre ese camino.

“Igual de imprescindible es el servicio de internet satelital para los campos y fincas donde no llega la cobertura, lo que nos facilitará el contacto diario con el personal y, frente al aumento de hechos de inseguridad, permitirá monitorear los establecimientos a distancia mediante la instalación de cámaras de seguridad”, agregó.

“Solicitamos, también, la vinculación de la Ruta Provincial 150, desde Agua del Toro a la Ruta Nacional 40. Esta traza posibilitará fortalecer allí un importante recorrido turístico entre Los Reyunos, el futuro Cañón del Diamante, El Sosneado, Malargüe y El Nihuil”, indicó.

Crisis hídrica

“Nos preocupa sobre manera el recurso hídrico. El último informe presentado por el Departamento General de Irrigación habla a las claras de que los seis ríos más importantes de la provincia contarán, un año más, con sequía hidrológica severa y extrema. Esto ya no es novedad, tenemos que tomar conciencia y saber convivir con esta dura realidad. Coincidimos en la mirada de trabajar sobre la demanda de los usuarios; por ello, ponemos en valor la obra del reservorio sobre el Canal Vila, que atiende este manejo flexible. Tomemos este caso de éxito para que sea replicado en otros cauces; desde la Cámara nos ofrecemos para que nos convoquen en el diseño de proyectos que alcancen nivel ejecutivo”, comenzó señalando sobre el flagelo que cada vez afecta más al territorio.

“Realmente duele ver la cantidad de fincas abandonadas y otras con muy baja producción, debido especialmente al escaso recurso hídrico disponible. Se precisan herramientas para atender esta triste realidad, que se otorguen créditos e incentivos para tecnificar y ser más eficientes en la conducción y uso del agua. En este contexto de sequía extrema, observamos con mucha preocupación la quita de subsidios en las tarifas eléctricas a los pozos de riego. Esto impacta gravemente en los costos de producción e implica un aumento difícil de afrontar para los productores”, aseveró.

Siguiendo con su alocución, destacó “el trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Economía y Energía, en el diseño de líneas de crédito para instalar sistemas de defensa contra heladas”.

En el mismo sentido, dijo que se espera con expectativas el lanzamiento del programa de apoyo a los productores vitivinícolas PROVIAR 2, llevado adelante por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Corporación Vitivinícola Argentina, con el cual se busca asistir con tecnología a los productores y apoyar a los establecimientos vitivinícolas en la comercialización de sus productos.

Vitivinicultura

“El sector vitivinícola de San Rafael viene trabajando intensamente en reposicionarse como zona productiva de primer nivel. Contamos con bodegas centenarias y nuevos emprendimientos donde elaboramos productos de excelente calidad. Nos encontramos trabajando en el relanzamiento de la Denominación de Origen Controlado, somos anfitriones de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid que inaugura el calendario vendimial, y también una de las plazas enoturísticas más importantes del país”, recalcó.

En relación al proyecto sobre tolerancia cero presentado en el Congreso Nacional, dijo: “Adherimos, junto a todas las Cámaras que representan al sector, a la necesidad de abordar la compleja relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad, pero no con una ley que no resolverá el problema de fondo y perjudicará el sector del turismo del vino, el gastronómico y a toda la industria en su conjunto. Por ello, necesitamos que los legisladores nacionales analicen una propuesta alternativa que contemple una ley que, desde el punto de vista técnico, ayude a paliar este problema social”.

“Un ejemplo son los países más avanzados del mundo en materia de seguridad vial, en donde el margen de tolerancia está presente en sus legislaciones. Comprendemos que debe trabajarse en la prevención, con más controles, más equipamiento, capacitaciones y sanciones severas”, dijo en la misma línea.

Ganadería

“Se viene trabajando con un espíritu de colaboración entre los ganaderos, que es para destacar. El Clúster logra agrupar a productores y al Gobierno provincial en la ejecución de obras necesarias para su actividad. El mantenimiento de caminos ganaderos sobre las rutas provinciales 203, 205 y 151 ha mejorado las condiciones de transitabilidad, con el aporte de materiales, perforaciones y obras viales necesarias. Este es un ejemplo de que la articulación público-privada, funciona”, inició diciendo.

“Una obra solicitada por más de 20 años es el Acueducto Monte Comán – La Horqueta, vital para el desarrollo del sector en una zona critica. Luego de muchísimas gestiones se ha recibido en los últimos días la grata noticia de que el proceso licitatorio está en marcha. Resaltamos el trabajo del Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Provincia, y a su vez solicitamos que se agilicen los tiempos administrativos para que la obra comience cuanto antes. Beneficiará a casi 100 productores, muchos de ellos aquí presentes, quienes aportarán el 40% de la inversión, alcanzando más de 400.000 hectáreas productivas”, indicó sobre el Acueducto Monte Comán – La Horqueta.

“Se avecina una temporada compleja, dada la sequía pronosticada. Recientemente hemos sido testigos de incendios descontrolados en campos y el lamentable episodio ocurrido en Valle Grande. Necesitamos estar alertas y preparados, coordinar el trabajo entre todos los actores que intervienen en el combate del fuego y reforzar con el equipamiento adecuado y suficiente a bomberos, brigadistas y Vialidad Provincial”, continuó.

Construcción

“El sector viene golpeado y no logra recuperar los niveles de empleo pre pandemia. Además, existe una grave crisis de acceso al financiamiento. En relación a la obra pública, se requiere un acortamiento de tiempos administrativos y plazos de pagos. También, se propone que el procedimiento licitatorio de la obra El Baqueano no sea un pliego integral. De esta manera, las empresas de construcción del sur de Mendoza podrán contar con la oportunidad de participar en esta mega obra”, expresó Tornaghi.

Comercio

“El comercio exige hace tiempo la regionalización de paritarias. No podemos seguir definiendo la remuneración de nuestros empleados con la realidad de los grandes centros urbanos. Por ello, solicitamos a nuestros representantes, senadores y diputados adaptar las legislaciones laborales al entorno donde se desarrollan, teniendo en cuenta el costo de vida y formas propias de cada región”, indicó.

Inseguridad

Sobre esta problemática, consideró: “Observamos con mucha preocupación que la inseguridad crece. La mayor parte de los nuevos policías que egresan del Instituto Universitario de Seguridad Pública son llamados a cumplir funciones en el norte provincial. Solicitamos que se designe a un mayor número de nuevos efectivos para prestar servicio en nuestra ciudad. A su vez se necesita más y mejor equipamiento para nuestras fuerzas policiales, como chalecos antibalas y vehículos”.

“Consideramos importante y destacamos la dotación de sistemas de video vigilancia para nuestra ciudad. Necesitamos que se avance en la firma del convenio por el cual los privados aportarán sus cámaras de seguridad al sistema de monitoreo. Con ello, procuramos mejorar la prevención del delito otorgando más seguridad a los comercios”, cerró.

Destacamos el impacto del programa Mendoza Activa para dinamizar y fortalecer la Economía en momentos críticos como el actual. Nuestro departamento fue el principal demandante en relación a la cantidad de proyectos presentados. En este frágil contexto económico, consideramos que esta herramienta debe continuar. Hugo Tornaghi.

Conclusiones

En el final de su discurso, Tornaghi recalcó que “Mendoza es una tierra de oportunidades, rica en recursos naturales, con una matriz productiva bien diversificada. Actividades de desarrollo estratégico, como las relacionadas a la extracción de hidrocarburos y minería, pasan en gran parte por el sur provincial. Como mendocinos tenemos la tarea pendiente de entablar un debate firme y responsable acerca de la minería sustentable, porque posiblemente no sea tan mala palabra como muchos piensan”.

“Pese a todos los asuntos por resolver, somos una provincia diferente. Por su diversidad de producción, por su gente, por la cultura del trabajo, porque convertimos el desierto en un oasis productivo. Tenemos que enfatizar soluciones que nos permitan seguir trabajando, apostando por esta tierra y por este país”, indicó.

“La Argentina es un país posible y nos anima la esperanza. Muchas veces decimos que no nos merecemos el país que tenemos, pero un país no se merece, un país se construye; y se construye con el trabajo de todos, con el apego a la Constitución, con el respeto a la independencia de Poderes, con reglas claras y educación. Con estos pilares y el aporte del sector privado, desde nuestro lugar podemos ayudar a construir el país que todos queremos”, cerró.