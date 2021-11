En el marco del Día del Empleado Judicial que fue el 16 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza homenajeó a funcionarios y agentes de larga trayectoria en la Segunda Circunscripción.

En total fueron 11 las personas que recibieron el reconocimento de la Corte mendocina tras cumplir más de tres décadas de servicio en distintas áreas y fueros del Poder Judicial en la segunda circunscripción queu abarca a San Rafael, General Alvear y Malargüe.

“Estamos muy contentos de reinstalar esta costumbre de reconocer a todos los empleados. Es algo que no sucedía desde hace varios años y nos fue encomendado por el Presidente de la Corte, Dalmiro Garay. Estas personas han dedicado toda una vida al servicio de justicia y no podemos menos que reconocerlos”, dijo el delegado Administrativo, Darío Bermejo.

Homenaje a empleados judiciales con más de 30 años de servicio.

“El Poder Judicial permitió muchísimas cosas, como el hecho de darle estudios a mis hijos. Estoy y estaré siempre orgullosa de pertenecer a esta institución”, dijo Gladys Guadagnoli, quien cumple funciones en el Juzgado de Familia de General Alvear.

Cecilia Milian presta funciones como receptora en la 1° cámara laboral y fue reconocida por sus tres décadas de servicio. “Me ha tocado cumplir diferentes roles, en distintos lugares, siempre he tenido ganas de venir a trabajar. Soy una privilegiada y siempre he encontrado la contención para seguir creciendo”, sostuvo.

Con 35 años de labores dentro del Cuerpo Médico Forense, el doctor Sergio Cuaranta dijo estar “orgulloso de pertenecer a esta familia” y agregó: “este trabajo me ha dado muchas satisfacciones. Me encuentro muy agradecido a cada compañero que he tenido y que me han ayudado a crecer como persona y como profesional”.