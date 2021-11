El juicio por el asesinato de Nélida Villar dio un giro sorpresivo. Apareció un testigo que puede absolver a los imputados e identificar quien mató a la joven de 21 años el 7 de mayo de 2013 en Malargüe.

El testigo actualmente cumple condena en Almafuerte y se contactó por medio de las redes sociales para ofrecer su testimonio.

“Dice saber quién asesinó a Nélida. Es un testimonio decisivo”, expresaron los abogados defensores.

El testimonio fue ofrecido por la defensa de Lucía Carrasco y el tribunal ordenó que el reo comparezca en el transcurso de este jueves.

Giro inesperado

El miércoles cerró una nueva ronda de declaraciones testimoniales en el juicio por la muerte de Nélida Villar ocurrida ocho años y medio atrás. El debate se desarrolla en la sede del palacio judicial en San Rafael.

Pero la novedad más importante la aportaron los abogados defensores de Abel Vázquez Correa y Lucía Carrasca, el matrimonio imputado por el asesinato.

Gustavo Nedic, abogado defensor de Carrasco presentó ante los jueces Néstor Murcia, Jorge Yapur y Sergio González la petición formal para incluir un testigo nuevo que podría exculpar a los acusados y al mismo tiempo señalar al averdadero sesino.

La acusada, Lucía Carrasco, junto a Gustavo Nedic el abogado defensor.

La solicitud fue acompañada por la defensa de Vázquez y tanto la fiscalía como el representante legal de la familia Villar no se opusieron.

La defensa de la mujer explicó que el 14 de octubre Carrasco se encontró con un mensaje en sus redes sociales.

“Hola doña, dígale a Abel que se comunique conmigo. Él me conoce y yo puedo ayudarlo a que no se coma banda de años. Yo estoy detenido y estoy perdido, pero no le puedo decir nada. Si le molesto, mil disculpas”, fue el texto que el detenido en Alfamfuerte le envió a la acusada.

Los defensores aseguraron que “hemos estado con esta persona, dice encontrarse amenazada, pide que se garantice su seguridad y quiere prestar declaración testimonial”.

“Dice saber quién asesinó a Nélida. Es un testimonio decisivo”, afirmaron.

La petición fue aceptada y el tribunal ordenó el traslado del preso desde la penitenciaria de Almafuerte en Mendoza a San Rafael para que, en principio, preste declaración durante la tarde de este jueves.

Acusados

Lucía Carrasco enfrenta el juicio imputada por homicidio simple u homicidio por emoción violenta. La fiscalía presume que la mujer podría haber participado del ataque a Villar luego de haberla encontrado manteniendo relaciones sexuales con su esposo y también imputado, Abel Vázquez.

Abel Vázquez Correa acusado de asesinar a Nélida Villar.

En tanto Vázquez asiste al juicio encuadrado penalmente bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo ya que era amante de la víctima.

Segundo juicio

Por el asesinato de Nélida Villar hubo un debate en 2014. En aquel primer juicio el único acusado fue Abel Vázquez y fue absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, tras años de apelaciones, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza lo declaró nulo y ordenó un nuevo proceso que en esta oportunidad además de Vázquez tiene a su esposa también como acusada.