La problemática que aqueja a las economías regionales (agricultura, vitivinicultura, ganadería) más la falta de conectividad fue parte de la charla que mantuvieron los integrantes de la Cámara de Comercio de San Rafael con Carlos Ianizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

El dirigente ruralista visitó el sur mendocino para analizar la situación actual del arco productivo sanrafelino y dentro de la temática que abordaron, las posibles restricciones por el aumento de casos de coronavirus y en particular la falta de representación política del arco productivo pensando en las elecciones legislativas de este año, acaparó gran parte del cónclave.

“Charlamos ese tema, es así, intercambiamos ideas y el planteo es que, o nos quedamos callados y la política nos ningunea, o tenemos la organización, el trabajo en equipo y la valentía de arrimar ideas y contenidos para salir de este estado de empobrecimiento generalizado, y eso se logra con participación política, con representación”, dijo sin rodeos el mendocino Carlos Ianizzotto.

El dirigente Rural se reunió con productores, empresarios y comerciantes en la Cámara sanrafelina. Gentileza Cámara de Comercio San Rafael

El presidente de Coninagro arribó cerca del mediodía a San Rafael y desplegó una ajetreada agenda que se extendió hasta la tarde noche del viernes cuando emprendió el regreso a Mendoza.

Se reunió con empresarios, productores agropecuarios y comerciantes en la Cámara de Comercio y también tuvo una extensa charla con jóvenes que le llevó casi toda la tarde, entre otras actividades que desarrolló en el departamento sureño.

“La dirigencia tiene que estar cera de los problemas, de los productores, de las necesidades en un momento tan complejo como el que vivimos, en un momento en que se da una paradoja, podemos trabajar pero lamentablemente no hay políticas activas que favorezcan esta situación” comenzó la charla Ianizzoto.

Entre los puntos que pusieron sobre la mesa, platearon los inconvenientes para hacer frente al alto costo impositivo y también laboral, la imposibilidad de acceder a financiamiento o los problemas de infraestructura en cuanto a conectividad. Por supuesto la inflación fue uno de los puntos excluyentes.

“La inflación es el tema acuciante, como la pobreza, el desempleo y nosotros estamos convencidos que uno de los medios para salir es producir más. Pero hace falta que el sector productivo tenga voz y vayamos a plantear lo que necesitamos porque, más allá de la situación pandémica, hay una situación económica muy deteriorada donde hay una descapitalización muy importante y los bolsillos cada vez más flacos por la inflación. Más allá que algunos productos mejoraron los precios al final de las cuentas los números no cierran”, afirmó.

Productores con voz

La frase que lanzó el titular de Coninagro hizo de trampolín para ingresar de lleno en el mar, por demás picado en estos tiempos, de la representación política.

Sin dar vueltas, Ianizzotto admitió de entrada que “charlamos ese tema” y más adelante agregó “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, sin embargo aclaró que pensar en armar un movimiento o partido que agrupe al arco productivo para participar en las elecciones es una “idea para ir madurándola. No se si llegaremos (a las legislativas de este año)”, reconoció.

“Hay una necesidad que voy notando, en buscar algo que no sea el péndulo, que represente al sector productivo, y no lo digo solo por el sector agrícola, sino por las pymes en general, también. De esto se sale trabajando con asociativismo, solidaridad. No con medidas aisladas que la mayoría son impositivas, sino con políticas que den previsibilidad y estabilidad”, comentó.

En la misma línea de pensamiento, el ruralista sostuvo que uno de los problemas del sector productivo o más bien privado en Argentina es que la representación política es ínfima o casi nula.

“Las experiencias que tienen los países que han logrado un grado de desarrollo, como EEUU, o el mismo Brasil, la representación en un gran porcentaje está dado por sectores privados que llegan al Congreso. En el país el sector productivo tiene una mínima representación”, disparó.

“Acá no se trata de demonizar a nadie y no es la intención aumentar la grieta, sino establecer nuevas pautas para que haya un cambio de paradigma en donde la producción, el trabajo y el empleo sea lo que se favorezca y no solo medidas que el Gobierno está buscando para solucionar sus problemas de ineficacia y fiscal”.

No a las restricciones

En las últimas horas la Cámara de Comercio envió una nota al gobernador Rodolfo Suarez en la que le solicitaron mayores controles y sanciones más fuertes para los que incumplen con los protocolos y los cuidados mínimos para prevenir los contagios de coronavirus.

Pero en la misiva también insistieron una vez más en que no se cierre la economía.

“Coincidimos totalmente, hay que establecer pautas muy firmes en la pandemia pero tenemos que seguir produciendo porque si no nos morimos por un lado nos vamos a morir por el otro”, dijo Ianizzotto.

“Esto viene para largo y si tenemos precauciones, protocolos y a su vez también reglas claras para trabajar, vamos a poder sobrellevar este tema, sino va a ser una situación muy desesperante”, finalizó.