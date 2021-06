El intendente Emir Félix, le propuso al Gobernador descentralizar la vacunación contra el coronavirus, sumar a barrios y distritos a los operativos y de ese modo alcanzar un mayor número de inoculados en menor tiempo.

“Para San Rafael solicitamos la descentralización del actual sistema de vacunación. Queremos que se mantenga en el Centro de Congresos, y a su vez sumar puntos en barrios y distritos a través de un sistema itinerante o permanente, especialmente en zonas alejadas a la ciudad”, dijo el jefe comunal sanrafaelino al término de la reunión que mantuvo con Rodolfo Suárez.

Félix aseguró que “hay más de 10 mil sanrafaelinos mayores de 55 años que aún no se han inscripto. Muchos no han podido hacerlo por cuestiones técnicas u operativas, por falta de acceso a internet o no poder desplazarse hasta el centro”.

“Si bien nuestras áreas están a disposición de la comunidad para colaborar en la inscripción para la vacunación, necesitamos buscar y detectar a quienes aún no han recibido la vacuna”, añadió.

Durante el cónclave, Félix ofreció la “capacidad técnica y operativa (del Municipio), agregar vacunadores” y puso a disposición “los 28 centros de salud distribuidos en barrios y distritos y la logística para salir a buscar a ese importante grupo que aún no se vacuna. No solo mayores de 55 años, sino todos los grupos para los que se han abierto inscripciones”.