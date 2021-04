Ana María Nadal acompañó al gobernador Rodolfo Suarez en la inauguración de las obras en el hospital Schestakow y desde San Rafael confirmó que la segunda ola de coronavirus está llevando al límite al sistema sanitario mendocino.

La titular de la cartera de Salud dijo sin rodeos que “en este momento hay un 90% de ocupación de terapia intensiva” en Mendoza.

Al término del acto y el corte de cintas en el renovado hospital sanrafaelino, la ministra Nadal no dio vueltas a la hora de hablar sobre el considerable aumento de casos de coronavirus, sobre todo en los cascos más urbanos.

Ana María Nadal de recorrida por las instalaciones del hospital Schestakow junto al Goberndor Suarez. Prensa Gobierno de Mendoza

“Aquí en el Sur hay un aumento de casos considerables, pero con este tipo de infraestructura se está pudiendo responder a las necesidades de la población”, sostuvo Nadal y luego afirmó que en el Gran Mendoza “el sistema de salud está tensionado”.

“Seguimos articulando mucho con el sector privado y ampliando camas críticas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar los mejores servicios a los mendocinos”, sostuvo y acto seguido agregó “en este momento hay un 90% de ocupación de terapia intensiva, pero se continúa ampliando la cantidad de camas”.

“De hecho con el ministro Isgró haremos una inauguración en breve sobre camas en el Hospital Central, que estimamos también nos dará un respiro”, indicó la funcionaria.

Además, confirmó que “no vamos a cortar con las consultas externas, como en la atención de las enfermedades crónicas y en función de la cirugía vamos a tratar de proteger la cama de complejidad intermedia pero no vamos a cerrar la definición de no hacer cirugías, salvo aquellas que puedan ser postergables y que no pongan en peligro la salud de las personas”.

Proceso de vacunación

En cuanto a la vacunación, Nadal explicó que mañana se terminan de aplicar las vacunas contra la Covid-19 que envió la Nación y que, mientras tanto, se abrió la vacunación de Antigripal. Según los detalles que dio, la provincia cuenta con 90.000 dosis de adultos y 30.000 dosis de niños.

Comenzó con el personal de salud de los sectores públicos y privados, pacientes con hemodiálisis, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, niños entre 6 y 24 meses, y geriátricos.

Al mismo tiempo remarcó que hoy queda habilitada la página para que todas las personas mayores de 65 puedan inscribirse y recibir la vacuna antigripal.