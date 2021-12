Coordinadores de divisiones inferiores de Boca Juniors se reunieron con la dirigencia de Huracán de San Rafael, con la presencia de Jorge Rodríguez, director y coordinador general del fútbol de divisiones inferiores e infantiles del club Xeneize, Fernando Spring -sub coordinador- y Guillermo Lamborizi -coordinador de preparadores físicos-.

El presidente de Huracán, Javier Pretel, remarcó: “Los coordinadores llegaron para analizar las inferiores de Huracán y trabajar sobre nuestros jóvenes”, agradeciendo la presencia a los integrantes de la Comisión Directiva y Daniel Garre.

La delegación Xeneize realizó pruebas internas a jugadores, capacitando a entrenadores y brindando charlas. Por su parte, Jorge Rodríguez confesó que si bien hace muchos años que conoce la ciudad, no así la intimidad del club, resaltó que “en Mendoza cuidan la técnica”, e hizo una comparación “hasta los boxeadores son muy técnicos”.

En relación a la actividad en el club, Rodríguez remarcó que “la gente en el club tienen unas ganas bárbaras de crecer y de progresar, dando tranquilidad a nuestro proyectos sobre los cuales estamos trabajando con gente muy seria. Boca es el mejor club del mundo. Y creemos que tiene la mejor dirigencia del mundo”, sentenció.

Rodríguez, quien descubrió a Juan Román Riquelme, destacó que el contacto con Huracán y en relación al modo de trabajo resaltó que “antes de la técnica y táctica tiene que haber un dogma, del cual parte todo. Si no hay una filosofía, por más que busquemos las explicaciones, no las vamos a encontrar. Porque no sabremos hacia dónde vamos. Trabajar una filosofía, cómo quieren que jueguen mis equipos”.

En relación al trabajo, remarcó que se debe ir de menor a mayor: “Desde infantiles no se los puede desarraigar para llevar una pensión. Sí, en juveniles, al que esté para jugar en Boca y que esté fuera por más de 150 kilómetros. Boca en principio no quiere sacarle jugadores a nadie. Hará todos los convenios que haya que hacer entre las instituciones”, finalizó.