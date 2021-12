Valentín Castellanos, el jugador mendocino, que se consagró campeón y goleador con el New York City, en la MLS de Estados Unidos, es pretendido por varios clubes de Inglaterra, a lo que se sumó las declaraciones del reconocido técnico a nivel internacional Pep Guardiola quien remarcó que Castellanos “está listo para jugar en la Premier League”.

El club inglés de West Ham tiene intensiones de sumar a sus filas al jugador mendocino Valentín Castellanos sobre el cual podrían pagar hasta 15 millones de libras esterlinas. Pero no es el único club ya que Besiktas y Nottingham Forest también están detrás del goleador del New York City y campeón de la Mayor League Soccer MLS.

Valentín castellanos se consagró campeón en MLS Cup 2021con el New York City FC.

Pep Guardiola sobre Castellanos: “Se mudará a Europa”

Pep Guardiola dijo: “Creo que es un tipo que dará el siguiente paso y se mudará a Europa”, remarcó el prestigioso técnico internacional en declaraciones publicadas por el diario inglés The Sun.

Sobre lo que agregó en la publicación: “Lo que vi y escuché, creo que es un jugador de calidad listo para jugar en Europa y veremos dónde”, sentenció Guardiola.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, en uno de los últimos momentos en que tuvo a Kun Agüero en el club ingles antes que el goleador argentino pasara al Barcelona. / Gentileza.

The Sun y las declaraciones de Pep Guardiola

El técnico Guardiola habló del jugador mendocino Valentín Castellanos: “Creo que es un tipo que dará el siguiente paso y se mudará a Europa", publicó el diario The Sun.

Castellanos en el equipo ideal de la MLS

Valentín Castellanos, el goleador del New York City, en la Mayor League Soccer (MLS) fue elegido para integrar el equipo Ideal que reconoce a los mejores jugadores de la liga norteamericana en la posición que ocupa dentro del campo.

La elección fue por votación, emitida por los periodistas, jugadores de MLS, y personal técnico de los clubes.

El equipo ideal de la MLS donde el mendocino Valentín Castellanos es figura.

La evolución futbolística de Castellanos

Valentín Castellanos debutó en la Liga Mendocina a los 16 y luego se mudó a Buenos Aires donde River Plate y Lanús le dijeron que no. Posteriormente pasó a Universidad de Chile, equipo que tampoco lo quiso hasta que llegó a Montevideo City Torque de Uruguay.

El técnico Domenec Torrent, (ex entrenador del New York City), se fijó el jugador mendocino y lo llevó a jugar en la MLS. Luego jugó en el Sub 23 de para Argentina en el Preolímpico de Colombia, ganando el título. Hoy es pretendido por equipos de Inglaterra.

Así juega Valentín Castellanos