Con otra extensa jornada de declaraciones testimoniales continúa el juicio por el asesinato de Nélida Villar ocurrido el 7 de mayo de 2013 en Malargüe.

Entre la larga lista de testigos que escuchó el tribunal a lo largo de 12 horas declararon vecinos de la familia de la víctima y también de la pareja acusada por el homicidio.

Entre esos testimonios estuvo el de una ex pareja del acusado, Abel Vázquez Correa, que lo describió a él y también su actual esposa y acusada como violentos. Además aseguró que en sus años juntos, tienen una hija, ya tenía contactos con Nélida Villar aunque ella todavía era una adolescente.

Por otra parte hubo quienes contaron como fue la noche que salieron a buscar a la joven de 21 y como encontraron el cuerpo en el cerro Ceferino. También hubo versiones encontradas de testigos sobre si sabían o no quien mató a Villar.

Abel Vázquez está acusado de homicidio agravado por el vínculo ya que sostenía una relación oculta con la víctima y por mediar violencia de género. En tanto su esposa, Lucía Carrasco, enfrenta cargos por homicidio simple u homicidio por emoción violenta, ya que una de las teorías del caso es que encontró a su marido y la joven manteniendo relaciones sexuales y en ese contexto podría haberse producido el ataque.

Describieron a los acuados como violentos

Una mujer con la que Vázquez tuvo una relación y con la que tienen una hija en común se presentó a declarar y brindó detalles de discusiones de pareja que involucraban a Nelly Villar. “Una vez le encontré un mensaje de Nélida en el que ella le decía que no le importaba que Abel tuviera una hija, que ella igual quería estar con él. En ese momento, la chica habrá tenido 14 años”, detalló al tribunal.

Abel Vázquez y Lucía Carrasco, acusados de matar a Nélida Villar.

Esta mujer denunció a Vázquez luego de que éste la golpeara por una discusión en otro contexto. Los roces con la pareja actual del imputado, Lucía Carrasco, también fueron motivo de su declaración. “He tenido incidentes con ella, que hablaba mal de mí. Un día yo venía en bicicleta con mi hija y ella venía en una camioneta roja. Me vio y me tiró la camioneta encima. Venía en nuestra misma dirección y creímos que era Abel, pero no era él. Era lucía y maniobró de forma brusca hacia nosotras”, detalló.

Así encontraron a Nélida

El relato de un testigo que se sumó a la búsqueda de la joven la noche en la que desapareció, fue oído por el tribunal, la fiscalía, la defensa y la querella. Se trata de un hombre que contó que junto a un grupo de personas comenzaron a buscar en las inmediaciones del cerro San Ceferino, acompañados por bomberos y personal policial. “Mi hijo alumbró con un reflector y primero encontró una zapatilla. Luego, detrás de un nicho vimos el cuerpo de Nélida y el cabo que nos acompañaba nos pidió que no toquemos nada”, contó tras agregar que Nelly trabajaba para la pañalera de su familia algunas veces y que ese día no había ido a buscar las llaves del local.

Un bombero voluntario complementó aquel relato agregando que “después de solicitar que nadie tocara nada, tomamos los signos vitales con resultado negativo. El cuerpo estaba frío y rígido. La bicicleta la hallamos en unos matorrales, tirada detrás de un alambrado”, dijo.

Versiones cruzadas

Dos testimonios contrapuestos tuvieron lugar en la jornada del martes en el marco de este juicio. Una mujer señaló que un joven decía saber quién mató a Nélida Villar, porque se lo había contado a su pareja. “Lamentablemente no tengo pruebas para demostrar lo que dijo, pero en ese momento dijo haber ido en bicicleta al lugar y haber visto como una mujer y un hombre tomaban del brazo a Nelly en el cerro San Ceferino”, relató.

A su turno, el joven que también prestó declaración testimonial, negó aquella versión. “Nunca fui a andar en bicicleta a ese lugar, para la época, tenía la bicicleta rota. Lo recuerdo porque la tenía tirada”, dijo.