En Alvear respiran más tranquilos, después de la crisis que atravesó el departamento sureño en abril y mayo tras el embate de la variante Manaos, el Ministerio de Salud mendocino confirmó que en la última semana no se registraron nuevos contagios de coronavirus.

Además hace 10 días que no hay pacientes internados en sala común por COVID-19 en el hospital Enfermeros Argentinos mientras que solo una persona continúa su proceso de recuperación en el área de terapia intensiva.

“Para que tengan una idea, estamos realizando entre 20 y 25 hisopados PCR todos los días y nos están dado negativos todos” manifestaron desde el hospital alvearense.

“En el momento más complicado de la pandemia teníamos entre el 90 y 95% de las camas ocupadas. Hoy no solo no tenemos pacientes en sala común sino que en terapia hay solo una persona que decidió no inmunizarse contra la COVID-19″, agregó una de las médicas del hospital Enfermeros Argentinos.

Vacunación

Según los datos brindados por el Ministerio de Salud, hasta el momento se aplicaron 65.010 dosis en General Alvear.

Si se observa en el desagregado, con primeras dosis ya se han vacunado 37.028 personas y han completado esquema 27.982. Con estos números se puede decir que 8 de cada 10 mayores de 18 años ya han recibido por lo menos una dosis, donde la mayor inmunización se da en los mayes de 50 años que son el grupo con mayor riesgo.

En el grupo etario de 3 a 17 años, ya se colocaron 2.552 primeras dosis recordando que el grupo de 3 a 11 años hasta hoy es para menores con comorbilidades.