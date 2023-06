“No hay ni una pista, como puede desaparecer alguien sin dejar rastro”, expresa con bronca y dolor la mamá de la pequeña que desapareció en San Luis mientras jugaba en un descampado. Este 14 de junio se cumplen dos años sin Guadalupe Lucero y su familia pide Justicia bajo el lema “Viva se la llevaron, viva la queremos”, convocando a marchas, semaforazos y difusión por las redes sociales.

"Viva se la llevaron, viva la queremos": 2 años sin Guadalupe Lucero

¿Dónde está Guadalupe?, es una pregunta que repite hace dos años su mamá, Yamilia Cialone, su familia y seres queridos de la pequeña puntana. La niña fue vista por última vez en el barrio 544 viviendas de San Luis, cuando estaba jugando en un descampado, mientras transcurría el cumpleaños de un familiar.

La intensa búsqueda de la familia

Hoy Guada tendría 7 años y su familia lucha por encontrarla, como también lo hace el pueblo puntano, que repite su nombre diariamente para no olvidarla y dar con su paradero, aunque indican que la investigación está estancada y no hay avances en su búsqueda. “Cuando llamo a la Justicia me dicen lo mismo de siempre, que no hay nada. La última vez manifestaron que seguían una pista, pero no sé qué tan real sería”, expresó su mamá con bronca y dolor.

"Viva se la llevaron, viva la queremos": 2 años sin Guadalupe Lucero

Tras reiterados pedidos de la familia, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) divulgó una nueva imagen de Guadalupe, en la cual se muestra una marca de nacimiento que tiene en el lado izquierdo de su rostro y es una de las principales características para identificarla. “Una pequeña alegría en esta lucha”, dijo su mamá emocionada en las redes, el pasado 29 de mayo.

Qué le pasó a Guadalupe Lucero

Dentro de las hipótesis que surgieron de las investigaciones hay 3 que tomaron fuerza:

que la menor haya sufrido un accidente

que haya sido víctima de un secuestro , sin pedido de rescate

que se haya ido con un conocido

Según los testimonios de dos menores que estaban con Guada el día que desapareció, una mujer en moto se la habría llevado mientras jugaba en un descampado del barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, el 14 de junio de 2021 por la tarde.

El lugar donde fue vista por última vez Guadalupe Lucero

Los testimonios corresponden a una niña de 3 años y a una adolescente con discapacidad, por lo que la Justicia no pudo determinar la confirmación del hecho a un 100%.

“Mi hija vio cómo se llevaron a Guadalupe”, había afirmado la mamá de la joven discapacitada, quien hizo en su momento un extenso y crudo relato sobre aquella tarde noche.

Cómo brindar información sobre el paradero de Guadalupe Lucero

El caso se encuentra en manos de la Justicia Federal y el SIFEBU informa que existe una recompensa de $5.000.000 a quien brinde información certera sobre el paradero de la niña.

Cómo brindar información sobre el paradero de Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero tendría 7 años y es de tez trigueña, cabello lacio por debajo de los hombros y tiene un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.

Quien tenga alguna información sobre su paradero, debe comunicarse al 134.