Próximo lunes no habrá negocios, supermercados ni shopping en San Luis

Por la celebración del Día del Empleado de Comercio, los negocios, supermercados y el shopping de San Luis permanecerán cerrados el próximo lunes 26 de septiembre. Aquellos que decidan mantener sus puertas abiertas, deberán cumplir con la ley y pagar como día feriado a sus empleados.

Mientras tanto, las y los puntanos deberán abastecerse previamente, por las dudas, debido al descanso de las y los empleados.

Al respecto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio (Came), Emmanuel López, expresó:

“El lunes la mayoría de los comercios no van a abrir. Es una fecha que no complica tanto la situación porque es a fin de mes y siempre se busca que sea un lunes porque es el día con menos movimiento, por lo que no afecta al comercio”.

Comercios en San Luis, también cerrados el próximo lunes. Foto: Orlando Pelichotti

Por otra parte, como permanecerá cerrado el shopping de la ciudad de San Luis, por ende, tampoco funcionarán las salas de cine ni el patio de comidas.

López indicó este jueves que aún no tenía novedades sobre si los supermercados abrirían o no. Sin embargo, estos usualmente no abren sus puertas en esta fecha. Hay cadenas de supermercados que confirmaron que no abrirán: Carrefour, Vea y Aiello.

Supermercado "Aiello" de San Luis, cerrado el próximo lunes. Foto: Amanecer Informados

¿Cómo están las ventas en los comercios y supermercados de San Luis?

Sobre el nivel de ventas, López indicó que septiembre suele ser un mes malo, por lo que esperan que el Día de la Madre mejore la situación.

“Septiembre, históricamente es el mes más complicado del año. No es algo de San Luis, sino que es a nivel nacional. Hablamos con personas de todo el país al respecto y todos coinciden que el mes tiene una caída importante en las ventas. Esperamos un repunte para el Día de la Madre porque es la segunda fecha con mejores ventas después de Navidad”, agregó el vicepresidente de la Came.

Por ello, este Día del Empleado de Comercio se realiza este mes, y en el día con menos ventas de la semana, para no complicar la situación.

Los mejores y peores meses para las ventas

Desde el inicio de este año, hasta julio, las ventas habían repuntado. Pero posteriormente cayeron, situación que está ligada a los cambios en el gabinete nacional.

“Agosto y septiembre son meses muy complicados, hay una caída importante en las ventas y veremos cómo esto afecta al comercio y cómo se continúa hacia adelante. Creemos que como siempre habrá un repunte en octubre y noviembre, posteriormente en diciembre también con las Fiestas de fin de año. Por supuesto la situación depende de cada rubro”, relató López.