Esta semana trasladaron al Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez” de Buenos Aires a la pequeña de dos años, Malena Abigail Maidana, quien fue diagnosticada con leucemia. En el establecimiento iniciaron un tratamiento para curar su enfermedad. Belén Vera, su madre, será la adulta responsable de acompañarla durante todo el proceso.

Para ello, su familia en San Luis comenzó una campaña para juntar dinero y de esta manera poder ayudar a Belén a pagar los gastos que implica la internación de la pequeña. La tía de la niña, Valeria Vera, comentó para El Diario: “Desde el jueves que estaba en el Hospital San Luis. Los médicos la atendieron muy bien, le dieron mucha contención a mi hermana, lo agradecemos también”.

“Ella está ahora en el ‘Gutiérrez’, llegó a las 6 de hoy (por ayer). Están por hacerle los análisis de sangre, de médula ósea, para determinar el grado de complejidad de la leucemia que tiene”, informó la allegada. Valeria señaló que su hermana viajó sola sin compañía del padre debido a las restricciones impuestas para prevenir contagios por Covid-19.

La tía de la pequeña añadió: “Él había sacado el boleto para viajar a Buenos Aires, pero tuvo que cancelarlo, le avisaron que no fuera, porque no lo iban a dejar pasar. Él se hizo el hisopado acá en San Luis capital y le salió negativo, pero no puede viajar por el momento, por el tema el Covid-19. Tenemos parientes, pero nadie puede entrar a verla, porque es paciente de riesgo”.

“Hemos recibido ayuda de la gente, pero estamos en campaña de más, porque después seguro va a necesitar”, dijo Valeria. El dinero recaudado será destinado para todos los gastos que se ocasionen durante el tratamiento de la Malena.

Las personas que quieran colaborar con la causa podrán hacerlo mediante las cuentas bancarias disponibles de la madre, Belén (CBU 0270104820039166570016), del padre de la niña, David (CBU 0270110920039170510019) o en la cuenta de Mercado Pago del padrino de la nena, Juan Emanuel (CVU 0000003100046928199794).

Por otro lado, los interesados pueden contactarse con el papá a través del 2665 271094, o con Valeria al 2664 801334, quien actualmente está en San Luis capital, por si alguien desea dar su colaboración en forma presencial.