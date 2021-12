Desde el pasado viernes, personal se encuentra trabajando para poner en condiciones el Museo de la Poesía “Juan Cirsóstomo Lafinur”, ubicado en La Carolina, San Luis. Hace días que el lugar está sin luz y deben hacer sus labores de mantenimiento iluminándose con sus teléfonos celulares.

Esta es la triste postal de una de las localidades más bellas de la provincia. Desde el viernes están con cortocircuitos en todo el edificio y por eso están sin luz.

Museo de La Carolina

Trabajadores hablaron al respecto: “Es un peligro estar acá adentro, a oscuras, con goteras por todos lados y con peligro de electrocutarnos”.

Además, contaron que los hacen ir igual más allá de que el Museo no esté brindando atención al público. “El museo se cae a pedazos, los techos rotos, la electricidad mal, el audiovisual quemado, el pasto alto peor que un potrero y no hacen nada, somos un montón de empleados dispuestos a trabajar y aportar, pero sin herramientas y con el trato que tenemos no podemos hacer nada”, añadieron.