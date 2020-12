El Ministerio de Salud lleva adelante testeos para determinar que las personas esten o no contagiadas de Covid-19 sean asintomaticas o no. Cuales son las localidades y horarios de atención señalando que los testeos son gratuitos llevados adelantes por personal idóneo y entrenado para realizar esta tarea y con el aislamiento de protección suficiente para aislarse y eventualmente no contagiarse. El operativo epidemiológico se viene llevando en distintas municipalidades y este es cronograma determinado por el Comité de Crisis para las ciudades de San Luis, Villa Mercedes, Villa de Merlo y las localidades de Los Molles y El Morro.

Ciudad de San Luis

El operativo es de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 22:00hs. en la Plaza Independencia y pueden concurrir personas con y sin síntomas.

Villa Mercedes

Por orden de llegada, de 9:00 a 13:00hs., la atención es en el predio del Hospital “Juan Domingo Perón”, en el Hospital “Suárez Rocha”, en el Hospital “Braulio Moyano”, en la Plaza del Mercado, en el Hospital de Referencia y en la Terminal de Ómnibus.

Por la tarde, de 16:00 a 20:00hs., las pruebas se realizan en los mismos puntos, excepto en el Hospital de Referencia y la Terminal de Ómnibus, que sólo atienden por la mañana.

Villa de Merlo

En la rotonda de ingreso a la villa turística, la atención para personas con y sin síntomas es de 9:00 a 12:00.

Los Molles

De 9:00 a 12:00hs., los profesionales del Hospital “Madre Catalina” realizan testeos a personas con o sin síntomas en el Salón Municipal de la localidad.

El Morro

Desde las 9:30hs, el operativo para personas con o sin síntomas se lleva a cabo en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad.

A tener en cuenta

– En ninguno de los casos es necesario sacar turno previamente.

– Se solicita concurrir con tapabocas y respetando el distanciamiento físico.