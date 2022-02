Este viernes por la mañana en San Luis un Chevrolet Corsa rojo chocó contra un tensor del poste de luz, se llevó por delante un cesto de basura y terminó incrustado en el cartel de una veterinaria que había inaugurado hace un mes.

El hecho ocurrió sobre la calle Ciudad del Rosario a metros de Yapeyú.

Según dieron a conocer, en el auto circulaban 2 jóvenes de aproximadamente 20 años que se encontraban bajo efectos del alcohol.

Accidente en ciudad de San Luis Foto: El Chorrillero

El propietario de la veterinaria contó que los muchachos le dijeron que, al doblar por la esquina, quisieron esquivar un perro. Eso, por lo que relataron, provocó el accidente.

“Me rompieron el local hace un mes que lo inauguré, todavía no terminé de pintarlo y por lo que me comentaron el auto no tiene seguro”, expresó el dueño a El Chorrillero.