Martín Alzamora (56) es de General Pico, La Pampa, y decidió emprender un nuevo viaje para concientizar sobre la obesidad, algo que hace desde hace varios años. Esta vez eligió recorrer San Luis en bicicleta con su mensaje: “El camino de la salud un mensaje de esperanza: a la obesidad la podemos controlar’.

Viaja junto a dos amigos Juan Carlos ‘Bocha’ Vernetti (70) y Hugo Freire (69). Los tres partieron el 14 de febrero desde General Pico y eligieron San Luis por la cercanía y por los paisajes puntanos.

Martín Alzamora Superó la obesidad y viaja en bicicleta para generar conciencia.

“Este año pensaba recorrer de Esquel a Ushuaia y no lo hice por la pandemia. Y como somos vecinos San Luis y La Pampa, decidimos hacer este recorido por la provincia”, contó Alzamora en diálogo con Vía San Luis.

No es la primera vez que Martín realiza este tipo de viaje con su bicicleta. En 2012 hizo una cruzada nacional hablando de obesidad, una enfermedad que logró controlar luego de haberla padecido por años.

Sin embargo, el viajar en bicicleta para él no tiene mucho que ver con su mensaje, o tal vez sí pero no desde la salud física, sino desde la salud mental. Es por eso que él se considera un cicloviajero, porque disfruta y se toma el tiempo de conocer lugares paseando en su bici.

“En los viajes te encontrás con un intercambio humano y cultural, y no material. Hay mucha colaboración y movilización de parte de la gente que es impresionante. Por eso no lo veo tanto desde lo físico el viaje en bici, sino desde la humano y el contacto con la naturaleza”, resaltó.

Respecto de su paso por San Luis, Alzamora destacó: “Nos sentimos muy cómodos, es una provincia hermosa con una calidad humana impresionante y con muy lindos paisajes”.

Martín Alzamora Superó la obesidad y viaja en bicicleta para generar conciencia.

Superó la obesidad

Martín es de profesión peluquero y padeció la obesidad desde que era chico. A los 36 años empezó el camino de su transformación y en 2007 fue a una nutricionista y en un poco más de un año bajó 50 kilos. Pero no solo eso, sino que supo cambiar hábitos y principalmenente su cabeza, según él mismo cuenta.

“En el año 2000 llegué a pesar 147 kilos, mi vida era muy fea porque era trabajar mucho y en el poco tiempo libre consumía mucha televisión. Pero empecé a leer, apagué el tele, la radio y me zambullí en los libros y creo que ellos me llevaron a tomar una conciencia distinta de lo que es la vida”, contó Alzamora.

Además, explicó que tenía muchos problemas de salud a causa del sobrepeso y problemas personales que pudo resolver con terapia, mucha lectura, un cambio en su alimentación y dejando de lado el sedentarismo.

“Hice una transformación con mucha conciencia. Estoy viviendo una vida hermosa y saludable”, resaltó.

Martín Alzamora Superó la obesidad y viaja en bicicleta para generar conciencia.

“Lo que planteo es que la gente vive con mucho estrés y preocupaciones, que no son tan necesarias. Y lo único que tenemos que tener es tiempo para dedicarnos a nosotros”.

“La persona obesa, que siempre lo fue, tal vez no se da cuenta de las limitaciones que tenemos porque es el único estado que conocemos. Y hay que destacar que todas las dietas dan resultado, y hay algunas que son más sanas que otras. Pero para que sea exitoso el mantenimiento del peso, hay que transformar la vida. Yo hace 12 años que estoy en mantenimiento y me cambió la vida para siempre”, expresó el pampeano.

El camino de la salud

Según cuenta el pampeano, lo de andar en bicicleta surgió casi por “accidente” porque él ya había bajado de peso. Pero, un día de julio del 2008 se le ocurrió salir en su bici y recorrió varios kilómetros, cuando paró para almorzar se dio cuenta que eso era lo que quería para él.

“El psicólogo me había dicho que tenía que buscar algo para mí, que me guste. Y lo único que me gustaba y sabía hacer hasta ese momento era trabajar, entonces cuando hice unos 45 kilómetros en mi bici, paré a almorzar y sentí una paz impresionante, por lo que lo relacioné con lo que me decía el psicólogo y desde ahí no me bajé más de la bici”, reveló.

Martín Alzamora Superó la obesidad y viaja en bicicleta para generar conciencia.

Fue así que armó un grupo para salir a andar en bicicleta y resaltó que siempre para pasear, no desde lo deportivo. Y con ellos organizó varios viajes. “Yo me caratulo como un cicloviajero, ni siquiera como cicloturista”, dijo el peluquero.

Luego, pensó en hacer una cruzada nacional, la que comenzó el 8 de febero de 2012 desde La Quiaca a Esquel en distintos trayectos y años, hablando de la problemática de la obesidad. Fue así que este año decidió recorrer San Luis y su objetivo es llegar a Ushuaia.