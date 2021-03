En esta semana trascendió un nuevo caso de abuso infantil. Una niña de 6 años aseguró que su profesor de basquet del club Sociedad Italiana la había besado y tocado en sus partes intimas.

Frente a la situación, los vecinos de Villa Mercedes se conmovieron y convocaron una marcha para pedir justicia, particularmente para exigir la detención del acusado, de quien no se sabe nada.

Este martes la familia de la nena realizó la denuncia correspondiente. Más tarde, los amigos, familiares, agrupaciones feministas y vecinos de la ciudad se autoconvocaron en la puerta el club y marcharon hasta la puerta de la casa del acusado, en una manifestación que alcanzó las más de cuatro cuadras de personas y fue encabezada por los padres de la menor.

Los padres de la niña dirigieron la manifestación.

“Pido justicia porque mi hija no puede quedar así y porque no es la única. Pido a todos que se animen a denunciar para que mi hija no sea una más”, expresó la madre de la menor.