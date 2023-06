El villamercedino que se encadenó en la puerta del PAMI continúa su protesta y denunció que lo presionaron para que no lo haga más

Cergio López es un villamercedino que está reclamando hace un mes una atención médica para su madre de 89 años que se encuentra con internación domiciliaria. Ante la falta de respuestas, decidió encadenarse a las oficinas de PAMI y, tras esto, el lunes 26 de junio recibió una respuesta por parte de la prestadora.

Un hombre se encadenó a PAMI exigiendo asistencia médica para su madre. Foto: El Chorrillero Foto: El Chorrillero

Sin embargo, la acción que tomó la obra social no fue satisfactoria para López y denunció que lo presionaron para que levante el reclamo. “Vinieron de gusto a apretarme para que no me encadene, a asustarme nada más”, comentó a El Chorrillero.

Cuál fue la respuesta que recibió el villamercedino que se encadenó afuera de las oficinas de PAMI

Cergio López vive con su madre de 89 años, quien está con internación domiciliaria debido a una condición médica que padece. Hace días que el hombre reclama a la obra social PAMI que le brinde el módulo 2 completo de internación domiciliaria integral, sin embargo, denunció que no obtiene respuestas por parte de la prestadora.

Debido a la falta de ayuda, López decidió encadenarse en la puerta de las oficinas de PAMI en Villa Mercedes, y alegó que no levantará la medida hasta que no le den el servicio médico que exige para su madre. Tras 4 días de reclamo, la obra social tomó una medida, pero el hombre aseguró que no era suficiente.

El hombre que se encadenó a PAMI continúa su protesta y denunció que lo apretaron para que no se encadene. Foto: El Chorrillero Foto: El Chorrillero

“La revisó el médico y volvieron a cargar el módulo 2. La asistente social me hizo preguntas, por ejemplo, a qué me dedico, y nada más. Logré que vaya una enfermera a realizar las curaciones a mi mamá pero quiero una atención integral que aún no está aprobada”, expresó Cergio.

Así mismo, el hombre denunció que la obra social lo presionó para que ya no se encadenara a las oficinas y confesó que tomará medidas legales. “Vinieron de gusto a apretarme para que no me encadene, a asustarme nada más. Voy a buscar un abogado”, comentó molesto.