Un colectivo de la empresa Blanca Paloma se incendió cerca del Peaje La Cumbre, en San Luis. El siniestro ocurrió pasado el mediodía de este lunes, a la altura del kilómetro 755 de la Autopista Serranías Puntanas, cerca de la localidad Eleodoro Lobos.

Los matafuegos no fueron suficientes para extinguir las llamas que terminaron por consumir el colectivo en su totalidad.

Uno de los protagonistas del hecho fue el conductor del autobús en cuestión, Héctor Garro. Si bien no pudo evitar la destrucción total del vehículo, su rápido accionar salvó la vida de las 37 personas que iban a bordo.

Colectivo se incendió en la ruta. San Luis. Foto: La Gaceta

Colectivo se incendió en la ruta. San Luis. Foto: El Chorrillero

La odisea y el feroz incendio del colectivo

“Una pasajera se me acerca y me dice que había sentido un golpe atrás. Paré la unidad y fui a revisar la parte trasera del motor a ver si pasaba algo. Lo revisé por todos lados y estaba bien, pero cuando salí noté que me faltaba fuerza en el coche”, detalló el chofer en declaraciones a FM Radio La Bomba.

En ese momento, Garro se comunicó con la empresa, con el jefe de tráfico. Tras contar la situación, le aseguraron que enviarían mecánicos al lugar.

“En el trayecto cerca de Eleodoro Lobos se me para la unidad, me tiro a la orilla, abro la puerta rápido y cuando miro para atrás veo un humo negro”, relató con sorpresa.

“Lo primero que hice es bajar a todos los pasajeros y no se pudo hacer más nada. En un instante se prendió fuego todo”, concluyó.

Fuente: FM Radio La Bomba.