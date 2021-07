Merlo es tractivo por donde se lo mire, no solo por sus sierras sino también por su fauna. La presencia de zorros salvajes, entendiendo esto como animales en libertad, es algo que llama la atención de los turistas pero también de la población que convive con ellos a diario y hasta los alimenta. Sin embargo, hay quienes no está de acuerdo con que se les dé de comer porque es perjudicial para su salud.

Los zorros colorados son los que suelen verse en Merlo. Este es el segundo cánido viviente más grande de Sudamérica y pesan alrededor de 5 a 7 kg.

Sus características físicas son las patas y la cabeza rojizas; el vientre, cuello y boca, blancos; y el lomo, gris rayado de negro. La cola está muy poblada de pelos grises, los cuales se tornan negros hacia la punta.

Los zorros se alimentan de roedores, liebres, aves y lagartos; en menor medida consume plantas y carroña. Éstos, habitan en montañas, praderas, estepas arbustivas, desiertos, y bosques. Se los puede ver por la mañana temprano o cuando oscurece.

En algunos casos suelen acercarse a los humanos que les dan de comer, pero son animales que se asustan con facilidad. Y esta es una práctica muy común en San Luis, ya que mucha gente los alimenta con pan o hasta sobras de comida para poder atraerlos, pero esta práctica al parecer es perjudicial para los zorros.

Un vecino compartió un video en el que muestra cómo alimenta con pan a los zorros en el grupo de Facebook “Pueblos y parajes de nuestro querido San Luis” -que integran más de 29 mil personas- y se desató un interesante debate.

La mayoría estuvo de acuerdo con que el hombre no quiso hacerles daño, sino que se vio atraído por la belleza de estos animales y quiso darles de comer para poder verlos más de cerca. Pero muchos le llamaron la atención no solo a él, sino a todos aquellos que suelen hacer lo mismo para poder atraer a los zorros que deambulan por los alrededores de sus hogares.

“En la reserva florofaunística de Rincón del Este nos contaron los guardaparques en una charla que hicieron que el pan les hace mal, les hincha la panza y les agarra como una gastroenteritis, después no pueden comer por días. Les dejo la info por si no sabían”, comentó una de las usuarias.

Otra vecina expresó: “Supongo que es una tentación hacer que se acerquen y disfrutarlos. Pero ellos no deben comer de lo que le damos. Tienen q cazar y no acostumbrarse al humano. No sean tan confiados.

“No todos son buenos, algunos les harán daño capaz... A los animales salvajes hay que observarlos pero no tratar de domesticarlos, por su bien. Claro que es hermoso tenerlos tan cerquita, pero hay que pensar en su bien, no en el nuestro”, agregó.

“Es muy bello, y yo también lo hice, pero cometemos el gran error de que pierdan el miedo/desconfianza al ser humano; y eso justamente puede ser su peor peligro”, comentó Miguel, otro vecino de San Luis.

¿Qué cuidados tener ante la presencia de un zorro?