Vecinos de la Ciudad de San Luis se mostraron molestos con el Municipio por remover autos que “estaban bien estacionados” según comentaron. Denuncian que es para poder recaudar dinero a partir del cobro de multas.

Es que la subsecretaría de Tránsito y Vía Pública había quitado algunos autos de los lugares donde estaban estacionados y para avisarles a los dueños de los vehículos, dejaron carteles pegados en los cordones de la calle, según mostraron algunos vecinos por las redes sociales.

“Atención vehículo remocionado”, decía la pegatina y les advertían que debían dirigirse a la Subsecretaría ubicada en calle Lafinur 1238 para recuperar el rodado.

Vecinos de San Luis reclaman por la remoción de vehículos en la Ciudad.

“Acabo de estacionarme detrás de este aviso, cordón blanco. Pero miren a los inoperantes de la Municipalidad de San Luis. Le llevaron el vehículo a alguien que no estaba mal estacionado. No hay cochera no hay nada”, expresó una usuaria de Facebook.

“Estos que no ven la forma de sacarte plata, vienen te dejan el aviso y se llevan el auto, rompiéndolo. ¡Qué vergüenza! Se cansan de sacar multas por boludeces y a gente que no tiene ni idea de manejar una aplicación”, cuestionó la mujer.

Otros vecinos se manifestaron en la publicación de la mujer y comentaron que la remoción de autos también se concretó con conductores que presentan multas anteriores.